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"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني

شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.

وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.

وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
06:43 PM

"جونسون" يؤكد دعم بريطانيا لاحتياجات الشعب اللبناني

شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت.

وقال "جونسون": "شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد في لبنان، وإنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان"، وفقاً لـ"رويترز".

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