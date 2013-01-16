شاهد.. الأمطار تغمر شارع الشيخ جابر شرق العاصمة وتعطل حركة السير

علق بعض المركبات.. توقعات باستمرارها حتى الثلاثاء و"المدني" يتفاعل بتحذيرات

تسبّبت الأمطار التي هطلت أمس السبت على مدينة الرياض، في غمر شارع الشيخ جابر- شرقي العاصمة، وارتفع منسوب المياه في أجزاءٍ منه؛ ما تسبّب في تعطل حركة السير وعلق بعض المركبات.

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت أمس أمطاراً متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة فيما تؤكد التوقعات استمرار هطولها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل بما فيها الرياض.

من جهة أخرى، أعلنت أمانة الرياض استعداداتها بكامل طاقاتها لمواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار.

وقال مدير عام الإدارة العامة للسيول بالرياض المهندس عبدالعزيز السلمان، إن الأمانة تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة لشبكات صرف مياه الأمطار لدرء مخاطر السيول، بجانب عمل الصيانة الدورية لشبكات الطرق والأنفاق وقنوات مجاري السيول بشكلٍ عام لإزالة التعديات عليها وضمان كفاءة الصرف فيها.

وأضاف السلمان: في موسم الأمطار يجري العمل مع أكثر من 2200 موظف، إضافة إلى أكثر من 800 معدة للحفاظ على أرواح سكان الرياض وممتلكاتهم.

ونوّه بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمّعات المياه مع إبلاغ مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 عند ملاحظة أي تجمّعات للمياه.