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تذاكر لحضور الأيتام فعاليات "موسم جدة" يتسلمها "عمل مكة"

مبادرة لتضافر جهود فرع الوزارة مع المشاركة المجتمعية بالموسم

تسلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، تذاكر لحضور احتفالات موسم جدة مخصصة للأبناء الأيتام بجدة؛ وذلك لدى استقباله اليوم سارة بغدادي رئيس إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع بموسم جدة وعبدالله مرغلاني مدير علاقات المشاركة المجتمعية بموسم جدة.

وتأتي هذه المبادرة تضافراً لجهود إدارة العلاقات العامة بفرع الوزارة مع مسؤولي المشاركة المجتمعية بموسم جدة، وحرصاً على دمج الأبناء الأيتام بالمجتمع ومشاركتهم الاحتفالات المقامة بجدة.

وثمّن "آل طاوي" هذه المبادرة لموسم جدة، متمنياً مزيداً من التعاون.

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تذاكر لحضور الأيتام فعاليات "موسم جدة" يتسلمها "عمل مكة"
سبق

تسلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، تذاكر لحضور احتفالات موسم جدة مخصصة للأبناء الأيتام بجدة؛ وذلك لدى استقباله اليوم سارة بغدادي رئيس إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع بموسم جدة وعبدالله مرغلاني مدير علاقات المشاركة المجتمعية بموسم جدة.

وتأتي هذه المبادرة تضافراً لجهود إدارة العلاقات العامة بفرع الوزارة مع مسؤولي المشاركة المجتمعية بموسم جدة، وحرصاً على دمج الأبناء الأيتام بالمجتمع ومشاركتهم الاحتفالات المقامة بجدة.

وثمّن "آل طاوي" هذه المبادرة لموسم جدة، متمنياً مزيداً من التعاون.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:50 AM

تذاكر لحضور الأيتام فعاليات "موسم جدة" يتسلمها "عمل مكة"

مبادرة لتضافر جهود فرع الوزارة مع المشاركة المجتمعية بالموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، تذاكر لحضور احتفالات موسم جدة مخصصة للأبناء الأيتام بجدة؛ وذلك لدى استقباله اليوم سارة بغدادي رئيس إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع بموسم جدة وعبدالله مرغلاني مدير علاقات المشاركة المجتمعية بموسم جدة.

وتأتي هذه المبادرة تضافراً لجهود إدارة العلاقات العامة بفرع الوزارة مع مسؤولي المشاركة المجتمعية بموسم جدة، وحرصاً على دمج الأبناء الأيتام بالمجتمع ومشاركتهم الاحتفالات المقامة بجدة.

وثمّن "آل طاوي" هذه المبادرة لموسم جدة، متمنياً مزيداً من التعاون.

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