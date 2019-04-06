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مجموعة الـ 7 تطالب "حفتر" بوقف تقدم قواته إلى طرابلس

"ميلانيزي" دعاه إلى عدم تجاهل التحذيرات الدولية

طالب وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم (السبت)، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بوقف تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت "رويترز" عن "ميلانيزي" قوله: "ينبغي لحفتر الاهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس، وذلك في ظل اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكري للصراع على السلطة في ليبيا".

ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحي الجنوبية لطرابلس، في ضغط شديد على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أثار القلق في العواصم الغربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجموعة الـ 7 تطالب "حفتر" بوقف تقدم قواته إلى طرابلس
سبق

طالب وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم (السبت)، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بوقف تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت "رويترز" عن "ميلانيزي" قوله: "ينبغي لحفتر الاهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس، وذلك في ظل اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكري للصراع على السلطة في ليبيا".

ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحي الجنوبية لطرابلس، في ضغط شديد على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أثار القلق في العواصم الغربية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:24 PM

مجموعة الـ 7 تطالب "حفتر" بوقف تقدم قواته إلى طرابلس

"ميلانيزي" دعاه إلى عدم تجاهل التحذيرات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم (السبت)، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بوقف تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت "رويترز" عن "ميلانيزي" قوله: "ينبغي لحفتر الاهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس، وذلك في ظل اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكري للصراع على السلطة في ليبيا".

ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحي الجنوبية لطرابلس، في ضغط شديد على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أثار القلق في العواصم الغربية.

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