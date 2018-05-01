أمير عسير يستقبل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

أكد حرص الإمارة على تلبية ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي, يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها، حسن بن معجب الحويزي.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير "فيصل"، بالدكتور "العبيدي", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, وناقش معه عددًا من المواضيع المتعلقة بعمل الغرفة.

أكد أمير منطقة عسير، حرص الإمارة وجميع الجهات ذات العلاقة؛ على تقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشاريعهم الاستثمارية في المنطقة.

من جهته، قدم الدكتور "العبيدي" شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد، على حسن الاستقبال، وحفاوة التكريم.