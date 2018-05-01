النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يستقبل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

أكد حرص الإمارة على تلبية ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي, يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها، حسن بن معجب الحويزي.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير "فيصل"، بالدكتور "العبيدي", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, وناقش معه عددًا من المواضيع المتعلقة بعمل الغرفة.

أكد أمير منطقة عسير، حرص الإمارة وجميع الجهات ذات العلاقة؛ على تقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشاريعهم الاستثمارية في المنطقة.

من جهته، قدم الدكتور "العبيدي" شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد، على حسن الاستقبال، وحفاوة التكريم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يستقبل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي, يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها، حسن بن معجب الحويزي.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير "فيصل"، بالدكتور "العبيدي", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, وناقش معه عددًا من المواضيع المتعلقة بعمل الغرفة.

أكد أمير منطقة عسير، حرص الإمارة وجميع الجهات ذات العلاقة؛ على تقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشاريعهم الاستثمارية في المنطقة.

من جهته، قدم الدكتور "العبيدي" شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد، على حسن الاستقبال، وحفاوة التكريم.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:31 PM

أمير عسير يستقبل نائب رئيس مجلس الغرف السعودية

أكد حرص الإمارة على تلبية ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات

A A A
ظافر الشهري - عسير
0
90

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي, يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها، حسن بن معجب الحويزي.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير "فيصل"، بالدكتور "العبيدي", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, وناقش معه عددًا من المواضيع المتعلقة بعمل الغرفة.

أكد أمير منطقة عسير، حرص الإمارة وجميع الجهات ذات العلاقة؛ على تقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشاريعهم الاستثمارية في المنطقة.

من جهته، قدم الدكتور "العبيدي" شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد، على حسن الاستقبال، وحفاوة التكريم.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة