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"ذكرى التأسيس".. غدًا في ندوة لمنتدى "الخبرة السعودي"

بعنوان "ماضٍ تليد لمستقبل واعد" ومشاركة نخبة من الخبراء

ينظم منتدى الخبرة السعودي، بالتزامن مع ذكرى التأسيس مساء غد الاثنين، ندوة بعنوان "ذكرى التأسيس ماضٍ تليد لمستقبل واعد".

يشارك في الندوة: الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد أستاذ التاريخ السعودي، والدكتور صالح الصقري أستاذ التاريخ، وعضو منتدى الخبرة السعودي، والأستاذة الدكتورة منى القحطاني أستاذة التاريخ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة أميرة الجعفري عضوة مجلس الشورى، ويديرها اللواء المهندس عبدالله الأحمري عضو منتدى الخبرة السعودي، من خلال برنامج زووم (ZOOM)، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.

منتدى الخبرة السعودي ذكرى التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ذكرى التأسيس".. غدًا في ندوة لمنتدى "الخبرة السعودي"
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي، بالتزامن مع ذكرى التأسيس مساء غد الاثنين، ندوة بعنوان "ذكرى التأسيس ماضٍ تليد لمستقبل واعد".

يشارك في الندوة: الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد أستاذ التاريخ السعودي، والدكتور صالح الصقري أستاذ التاريخ، وعضو منتدى الخبرة السعودي، والأستاذة الدكتورة منى القحطاني أستاذة التاريخ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة أميرة الجعفري عضوة مجلس الشورى، ويديرها اللواء المهندس عبدالله الأحمري عضو منتدى الخبرة السعودي، من خلال برنامج زووم (ZOOM)، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:35 PM

"ذكرى التأسيس".. غدًا في ندوة لمنتدى "الخبرة السعودي"

بعنوان "ماضٍ تليد لمستقبل واعد" ومشاركة نخبة من الخبراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم منتدى الخبرة السعودي، بالتزامن مع ذكرى التأسيس مساء غد الاثنين، ندوة بعنوان "ذكرى التأسيس ماضٍ تليد لمستقبل واعد".

يشارك في الندوة: الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد أستاذ التاريخ السعودي، والدكتور صالح الصقري أستاذ التاريخ، وعضو منتدى الخبرة السعودي، والأستاذة الدكتورة منى القحطاني أستاذة التاريخ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة أميرة الجعفري عضوة مجلس الشورى، ويديرها اللواء المهندس عبدالله الأحمري عضو منتدى الخبرة السعودي، من خلال برنامج زووم (ZOOM)، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,174
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,177

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