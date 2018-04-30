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الوليد بن طلال يبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" بـ٥٦٧ مليون دولار

إلى "اكور هوتيل" الفرنسية والصفقة تعقد في النصف الثاني من العام الحالي

وقعت المملكة القابضة اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" لـ"أكور هوتيل" الفرنسية المدرجة في السوق المالي الفرنسي التي تمتلك منها المملكة القابضة حصة 33% من الأسهم.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عبر بيان على موقعها، أنها وقعت مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك لإحدى شركاتها أكور للفنادق.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز": فقد بلغت قيمة الصفقة 567 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي؛ حيث تخضع الصفقة إلى الأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار.

وتعمل مجموعة "موفنبيك" في 27 دولة وتضم 84 فندقًا، كما تضم مجموعة أكور الفرنسية نحو 27 فندقًا عالميًّا.

وفي وقت سابق من العام الحالي باعت المملكة حصتها في فندق "فور سيزونز" بيروت بنحو 100 إلى 115 مليون دولار، شاملًا الديون؛ حسبما أبلغت مصادر "رويترز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوليد بن طلال يبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" بـ٥٦٧ مليون دولار
سبق

وقعت المملكة القابضة اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" لـ"أكور هوتيل" الفرنسية المدرجة في السوق المالي الفرنسي التي تمتلك منها المملكة القابضة حصة 33% من الأسهم.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عبر بيان على موقعها، أنها وقعت مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك لإحدى شركاتها أكور للفنادق.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز": فقد بلغت قيمة الصفقة 567 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي؛ حيث تخضع الصفقة إلى الأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار.

وتعمل مجموعة "موفنبيك" في 27 دولة وتضم 84 فندقًا، كما تضم مجموعة أكور الفرنسية نحو 27 فندقًا عالميًّا.

وفي وقت سابق من العام الحالي باعت المملكة حصتها في فندق "فور سيزونز" بيروت بنحو 100 إلى 115 مليون دولار، شاملًا الديون؛ حسبما أبلغت مصادر "رويترز".

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:36 PM

الوليد بن طلال يبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" بـ٥٦٧ مليون دولار

إلى "اكور هوتيل" الفرنسية والصفقة تعقد في النصف الثاني من العام الحالي

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محمد البقمي - الرياض
11
38,269

وقعت المملكة القابضة اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" لـ"أكور هوتيل" الفرنسية المدرجة في السوق المالي الفرنسي التي تمتلك منها المملكة القابضة حصة 33% من الأسهم.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عبر بيان على موقعها، أنها وقعت مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك لإحدى شركاتها أكور للفنادق.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز": فقد بلغت قيمة الصفقة 567 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي؛ حيث تخضع الصفقة إلى الأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار.

وتعمل مجموعة "موفنبيك" في 27 دولة وتضم 84 فندقًا، كما تضم مجموعة أكور الفرنسية نحو 27 فندقًا عالميًّا.

وفي وقت سابق من العام الحالي باعت المملكة حصتها في فندق "فور سيزونز" بيروت بنحو 100 إلى 115 مليون دولار، شاملًا الديون؛ حسبما أبلغت مصادر "رويترز".

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