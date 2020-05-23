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تعاون المواطنين يسفر عن القبض على متهمَيْن بسرقة إبل بالمدينة المنورة

قاما ببيعها بعد سرقتها من تبوك

أسفر تعاون أحد المواطنين مع محمد بن معلا الحرقان، شيخ سوق الإبل بمنطقة المدينة المنورة، في الكشف عن تفاصيل سرقة إبل من منطقة تبوك، متهم بها وافدان بعد أن قاما ببيعها.

جاء ذلك بعدما تعرُّف المواطن على اثنين من أصل عشر رؤوس من الإبل. فيما قام مركز شرطة العيون بالمدينة بالتحفظ على الإبل الثمانية للتحقق من مصدرها.

من جهته، قدَّم شيخ سوق الإبل محمد معلا الحرقان الشكر الجزيل لمدير مركز شرطة العيون على سرعة تجاوبه مع الموقف. مؤكدًا أن العدالة سوف تلاحق جميع المتورطين في هذه القضية.

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تعاون المواطنين يسفر عن القبض على متهمَيْن بسرقة إبل بالمدينة المنورة
سبق

أسفر تعاون أحد المواطنين مع محمد بن معلا الحرقان، شيخ سوق الإبل بمنطقة المدينة المنورة، في الكشف عن تفاصيل سرقة إبل من منطقة تبوك، متهم بها وافدان بعد أن قاما ببيعها.

جاء ذلك بعدما تعرُّف المواطن على اثنين من أصل عشر رؤوس من الإبل. فيما قام مركز شرطة العيون بالمدينة بالتحفظ على الإبل الثمانية للتحقق من مصدرها.

من جهته، قدَّم شيخ سوق الإبل محمد معلا الحرقان الشكر الجزيل لمدير مركز شرطة العيون على سرعة تجاوبه مع الموقف. مؤكدًا أن العدالة سوف تلاحق جميع المتورطين في هذه القضية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:31 PM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:10 AM

تعاون المواطنين يسفر عن القبض على متهمَيْن بسرقة إبل بالمدينة المنورة

قاما ببيعها بعد سرقتها من تبوك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
5
11,622

أسفر تعاون أحد المواطنين مع محمد بن معلا الحرقان، شيخ سوق الإبل بمنطقة المدينة المنورة، في الكشف عن تفاصيل سرقة إبل من منطقة تبوك، متهم بها وافدان بعد أن قاما ببيعها.

جاء ذلك بعدما تعرُّف المواطن على اثنين من أصل عشر رؤوس من الإبل. فيما قام مركز شرطة العيون بالمدينة بالتحفظ على الإبل الثمانية للتحقق من مصدرها.

من جهته، قدَّم شيخ سوق الإبل محمد معلا الحرقان الشكر الجزيل لمدير مركز شرطة العيون على سرعة تجاوبه مع الموقف. مؤكدًا أن العدالة سوف تلاحق جميع المتورطين في هذه القضية.

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