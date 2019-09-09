"البيئة" تُصدر ١٦٥٢ رخصة لحفر الآبار في ٤ قطاعات

نسبة الإنجاز بلغت في منتصف العام الجاري نحو 20 %

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 1652 رخصة لآبار المياه الجوفية في القطاعات الزراعية، والبلدية، والصناعية، ومحطات الوقود خلال عام 2018م، لأغراض تتمثل في حفر، وتعميق، وتنظيف، وردم الآبار.

وبلغ إجمالي عدد رخص الآبار الصادرة من الوزارة في جميع مناطق المملكة نحو 149957 رخصة بنهاية العام الماضي.

وقالت الوزارة: منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأكبر بـ 927 رخصة مختلفة لتبلغ 69647 رخصة، بينما استحوذت مناطق الباحة وعسير ونجران وجيزان على 329 رخصة لتصل إلى 10684 رخصة، ومناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية 291 رخصة مختلفة لتبلغ 49550 رخصة، ومنطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 80 رخصة لتبلغ 8641 رخصة مختلفة، والمنطقة الشرقية 20 رخصة لتبلغ 11.429 رخصة، إضافة إلى ست رخص للجهات الحكومية الأخرى.

وأضافت: إجمالي عدد آبار الوزارة "لمختلف الأغراض" بلغ 8566 بئراً بنهاية العام 2018م، موزعة على أربعة أنواع شملت آبار الشرب اليدوية والأنبوبية وآبار المراقبة والآبار الاختبارية.

وأردفت الوزارة: عدد الآبار التي تمت إضافتها خلال العام الماضي في مختلف المناطق بلغ 51 بئراً لمختلف الأغراض.

وتشرف الوزارة على مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب.

وتشمل مبادرة "سقيا البادية" التي بدأت منذ يناير 2017م، حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب وسقيا البادية في المناطق الحدودية ومناطقة النائية بإقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.

وأفادت الوزارة بأن نسبة الإنجاز بلغت في منتصف العام الجاري 2019م نحو 20 %، حيث تم حفر ثلاث آبار يدوية وتسع آبار أنبوبية، بقيمة بلغت نحو 7 ملايين ريال.. ولا يزال العمل جارياً في 52 بئراً متنوعة بنحو 111.78 مليون ريال، إضافة إلى تعميد شركات لحفر 14 بئراً أنبوبية بمبلغ 28.67 مليون ريال، متوقعة إنجاز 37.5 % بنهاية 2019م.

وكانت وكالة المياه قد أطلقت تطبيق "بلاغ" عبر موقعها الإلكتروني بهدف استقبال البلاغات المتعلقة بالآبار المهجورة وإدارتها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ردمها أو تحصينها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية المياه الجوفية من التلوث.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الراغبين بحفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر.

وأوضحت أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوّث الطبقات الجوفية للمياه.