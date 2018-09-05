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"آل هميل" يقف على مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف

يُعتبر من المشاريع الرائدة والضخمة والاستراتيجية لخدمة المنطقة

زار أمين الطائف المهندس محمد آل هميل مقر إدارة مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف، ومشروع خزانات المياه بالطائف، يرافقه الوكيل للمشاريع المهندس عمر الروقي.

وكان في استقبال أمين الطائف عند وصوله رئيس فريق الإشراف على تنفيذ المشروع من المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس صالح المانع، وعدد من المهندسين والاستشاريين ومقاول المشروع.

وخلال الزيارة، اطّلع المهندس "آل هميل" على تفاصيل المشروع، والذي يُعتبر من المشاريع الرائدة والضخمة والاستراتيجية لخدمة الطائف، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل سير المشروع، وبعد ذلك وقف على مشروع نفق نقل الكر، والذي تُستخدم في تنفيذه تقنيات متطورة، كما شاهد عرضاً مرئياً من قبل مقاول المشروع.

وفي ختام الزيارة، جرت مناقشة سبل الإجراءات التي تسهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تعثر أو تأخير.

وقدّم أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، الشكر للجهة المشرفة ومقاول التنفيذ على جهودهم في تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية لمدينة الطائف، بتوجيه وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وبمتابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

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"آل هميل" يقف على مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف
سبق

زار أمين الطائف المهندس محمد آل هميل مقر إدارة مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف، ومشروع خزانات المياه بالطائف، يرافقه الوكيل للمشاريع المهندس عمر الروقي.

وكان في استقبال أمين الطائف عند وصوله رئيس فريق الإشراف على تنفيذ المشروع من المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس صالح المانع، وعدد من المهندسين والاستشاريين ومقاول المشروع.

وخلال الزيارة، اطّلع المهندس "آل هميل" على تفاصيل المشروع، والذي يُعتبر من المشاريع الرائدة والضخمة والاستراتيجية لخدمة الطائف، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل سير المشروع، وبعد ذلك وقف على مشروع نفق نقل الكر، والذي تُستخدم في تنفيذه تقنيات متطورة، كما شاهد عرضاً مرئياً من قبل مقاول المشروع.

وفي ختام الزيارة، جرت مناقشة سبل الإجراءات التي تسهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تعثر أو تأخير.

وقدّم أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، الشكر للجهة المشرفة ومقاول التنفيذ على جهودهم في تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية لمدينة الطائف، بتوجيه وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وبمتابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:27 AM

"آل هميل" يقف على مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف

يُعتبر من المشاريع الرائدة والضخمة والاستراتيجية لخدمة المنطقة

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متعب البقمي - الطائف
2
3,711

زار أمين الطائف المهندس محمد آل هميل مقر إدارة مشروع نقل مياه التحلية من عرفات إلى الطائف، ومشروع خزانات المياه بالطائف، يرافقه الوكيل للمشاريع المهندس عمر الروقي.

وكان في استقبال أمين الطائف عند وصوله رئيس فريق الإشراف على تنفيذ المشروع من المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس صالح المانع، وعدد من المهندسين والاستشاريين ومقاول المشروع.

وخلال الزيارة، اطّلع المهندس "آل هميل" على تفاصيل المشروع، والذي يُعتبر من المشاريع الرائدة والضخمة والاستراتيجية لخدمة الطائف، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل سير المشروع، وبعد ذلك وقف على مشروع نفق نقل الكر، والذي تُستخدم في تنفيذه تقنيات متطورة، كما شاهد عرضاً مرئياً من قبل مقاول المشروع.

وفي ختام الزيارة، جرت مناقشة سبل الإجراءات التي تسهم في إنجاز المشروع في وقته المحدد دون تعثر أو تأخير.

وقدّم أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، الشكر للجهة المشرفة ومقاول التنفيذ على جهودهم في تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية لمدينة الطائف، بتوجيه وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وبمتابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

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