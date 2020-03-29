"الشؤون الإسلامية" تطلق خدمة "تعريف" للمؤذنين لتسهيل مهامهم

يطبع من البوابة الإلكترونية لرفع الأذان خلال فترة منع التجول

أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمؤذني المساجد؛ استصدار تعريف إلكتروني بعملهم من بوابتها الإلكترونية، يمكنهم بواسطته أداء مهامهم خلال فترة منع التجول.



وأوضحت "الوزارة" أن خدمة إصدار تعريف للمؤذنين تهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة منع التجول، وتُقدم للمؤذنين بجميع فئاتهم الوظيفية، حيث تتيح لهم الدخول على الخدمة وطباعة التعريف لكى يقدمه للجهات المختصة عند الحاجة.



واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة أن يكون المؤذن على رأس العمل وله حساب على البوابة الإلكترونية للوزارة، وأتم تحديث بياناته من خلال الفرع أو من خلال خدمة تحديث بيانات منسوبي المساجد.



وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال أن المؤذن ليس لديه حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للوزارة؛ فإنه يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2WPCdb1) ثم العودة مرة أخرى إلى خدمة إصدار تعريف للمؤذنين حتى يتمكن من طباعة التعريف.