النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تطلق خدمة "تعريف" للمؤذنين لتسهيل مهامهم

يطبع من البوابة الإلكترونية لرفع الأذان خلال فترة منع التجول

أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمؤذني المساجد؛ استصدار تعريف إلكتروني بعملهم من بوابتها الإلكترونية، يمكنهم بواسطته أداء مهامهم خلال فترة منع التجول.

وأوضحت "الوزارة" أن خدمة إصدار تعريف للمؤذنين تهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة منع التجول، وتُقدم للمؤذنين بجميع فئاتهم الوظيفية، حيث تتيح لهم الدخول على الخدمة وطباعة التعريف لكى يقدمه للجهات المختصة عند الحاجة.

واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة أن يكون المؤذن على رأس العمل وله حساب على البوابة الإلكترونية للوزارة، وأتم تحديث بياناته من خلال الفرع أو من خلال خدمة تحديث بيانات منسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال أن المؤذن ليس لديه حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للوزارة؛ فإنه يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2WPCdb1) ثم العودة مرة أخرى إلى خدمة إصدار تعريف للمؤذنين حتى يتمكن من طباعة التعريف.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تطلق خدمة "تعريف" للمؤذنين لتسهيل مهامهم
سبق

أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمؤذني المساجد؛ استصدار تعريف إلكتروني بعملهم من بوابتها الإلكترونية، يمكنهم بواسطته أداء مهامهم خلال فترة منع التجول.

وأوضحت "الوزارة" أن خدمة إصدار تعريف للمؤذنين تهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة منع التجول، وتُقدم للمؤذنين بجميع فئاتهم الوظيفية، حيث تتيح لهم الدخول على الخدمة وطباعة التعريف لكى يقدمه للجهات المختصة عند الحاجة.

واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة أن يكون المؤذن على رأس العمل وله حساب على البوابة الإلكترونية للوزارة، وأتم تحديث بياناته من خلال الفرع أو من خلال خدمة تحديث بيانات منسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال أن المؤذن ليس لديه حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للوزارة؛ فإنه يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2WPCdb1) ثم العودة مرة أخرى إلى خدمة إصدار تعريف للمؤذنين حتى يتمكن من طباعة التعريف.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:30 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:27 AM

"الشؤون الإسلامية" تطلق خدمة "تعريف" للمؤذنين لتسهيل مهامهم

يطبع من البوابة الإلكترونية لرفع الأذان خلال فترة منع التجول

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
9,027

أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمؤذني المساجد؛ استصدار تعريف إلكتروني بعملهم من بوابتها الإلكترونية، يمكنهم بواسطته أداء مهامهم خلال فترة منع التجول.

وأوضحت "الوزارة" أن خدمة إصدار تعريف للمؤذنين تهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة منع التجول، وتُقدم للمؤذنين بجميع فئاتهم الوظيفية، حيث تتيح لهم الدخول على الخدمة وطباعة التعريف لكى يقدمه للجهات المختصة عند الحاجة.

واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة أن يكون المؤذن على رأس العمل وله حساب على البوابة الإلكترونية للوزارة، وأتم تحديث بياناته من خلال الفرع أو من خلال خدمة تحديث بيانات منسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال أن المؤذن ليس لديه حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للوزارة؛ فإنه يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال الرابط الإلكتروني (https://bit.ly/2WPCdb1) ثم العودة مرة أخرى إلى خدمة إصدار تعريف للمؤذنين حتى يتمكن من طباعة التعريف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة