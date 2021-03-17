شراكة بين البريد السعودي و"واس" لتسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات

ضمن سلسلة الاتفاقيات النوعية عبر خدمة "الميل الأخير"

أبرمت مؤسسة البريد السعودي، اتفاقية شراكة مع وكالة الأنباء السعودية، تنص على قيام البريد السعودي بتقديم خدمة الالتقاط والتوصيل للبريد الممتاز الخاص بالوكالة، وتوزيع الشحنات من مقار الوكالة إلى جميع مدن المملكة وقراها المغطاة بخدمة البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني، إلى جانب الإرسال لخارج المملكة.

وقّع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف؛ فيما وقّعها من جانب و كالة الأنباء السعودية مدير عام الشؤون المالية والإدارية ماجد بن سعد الماجد.

‎ تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير" التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة مدن المملكة ومحافظاتها.

‎وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزاً لإستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططه في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته أخيراً الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

جديرٌ بالذكر أن مؤسسة البريد تقدم عديداً من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.