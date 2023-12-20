استجابة لـ "سبق".. "الإسكان" لصاحب الدعم غير المنتظم: سنحل مشكلتك

طلبت منه إرسال بعض الكشوفات البنكية لمعالجة الخلل .. وهنا التفاصيل

تواصلت وزارة الإسكان مع المواطن، الذي نشرت "سبق"، معاناته، أمس الأول، ووعدت بحلّ مشكلته وطلبت منه إرسال بعض الكشوفات البنكية لمعالجة الخلل.

وكان المواطن قد شكا من عدم انتظام الدعم الذي يحصل عليه من قِبل وزارة الإسكان والالتفات لشكواه، حيث فوجئ بنزول الدعم مرتين شهرياً، بينما في الشهر التالي لا يحصل على شيء.

وأوضح الشاكي أن هذا الوضع يُدخله في ضائقة مالية في الأشهر التي لا يحصل فيها على الدعم، معتبراً ذلك إخلالاً بالعقد.

وقال المواطن عبده مريع: الدعم السكني الذي يصل إليّ كان في بادئ الأمر يتأخر عن بقية المستفيدين لمدة تصل أحياناً لـ10 أيام عن موعده المقرر، ثم وبعد أشهر تغيّر الحال، وأصبح يُودع في حسابي قسطان "دعمان" في شهر من وزارة الإسكان، والشهر الذي يليه لا أحصل على شيء.

وأضاف: توجهت إلى وزارة الإسكان والبنك الذي حصلت منه على القرض المدعوم، حيث إن كل واحد يلقي بالمشكلة على الآخر، ولم أجد أيَّ حل لموضوعي.

وناشد المواطن، وزير الإسكان، إيجاد حل لمشكلته وإعادة الأقساط بشكل شهري، لافتاً إلى أنه يعمل في شركة، وراتبه محدود، والشهر الذي لا يحصل فيه على دعم يُدخله في مشكلات مالية، وخاصة في رمضان، ومع إجازة الطلاب والأعياد.

وعرضت "سبق"، قضية المواطن على المتحدث باسم وزارة الإسكان، فطلب إرسال تفاصيل الموضوع عن طريق البريد الإلكتروني.

وطلب المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ؛ بالرجوع للبنك المعني الذي حصل منه المواطن على القرض لاستقاء المعلومات.