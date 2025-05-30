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ترامب: إيران ترغب في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة

الخارجية الأميركية أكدت أنه "ليست هناك قنوات اتصال مع طهران

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران "ترغب في التوصُّل لاتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه "مستعد للحوار" حين تعلن الحكومة الإيرانية "رغبتها الحقيقية" بذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة".

وكان الرئيس الأميركي قد أدلى بتصريحات قبل أيام تحدث فيها عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووفق "سكاي نيوز" قال، الأحد: إن بلاده لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، بل تريد إزالة الأسلحة النووية، واصفًا الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 بـ"الفظيع".

أما الخارجية الأميركية، فأكدت أنه "ليست هناك قنوات اتصال مع إيران حتى الآن"، معربة في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن للتفاوض "إذا نفذت الحكومة الإيرانية شروط الولايات المتحدة".

كما أكدت أن العقوبات على إيران سوف تبقى، وأنها لن تقتصر فقط على أنشطتها النووية.

تضارب إيراني
من جانبها اتّسمت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالتضارب؛ ففي الوقت الذي قال فيه روحاني إن المحادثات ممكنة، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، ليقول إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن المرشد الإيراني قوله: "قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أميركا؛ لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: إيران ترغب في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة
سبق

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران "ترغب في التوصُّل لاتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه "مستعد للحوار" حين تعلن الحكومة الإيرانية "رغبتها الحقيقية" بذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة".

وكان الرئيس الأميركي قد أدلى بتصريحات قبل أيام تحدث فيها عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووفق "سكاي نيوز" قال، الأحد: إن بلاده لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، بل تريد إزالة الأسلحة النووية، واصفًا الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 بـ"الفظيع".

أما الخارجية الأميركية، فأكدت أنه "ليست هناك قنوات اتصال مع إيران حتى الآن"، معربة في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن للتفاوض "إذا نفذت الحكومة الإيرانية شروط الولايات المتحدة".

كما أكدت أن العقوبات على إيران سوف تبقى، وأنها لن تقتصر فقط على أنشطتها النووية.

تضارب إيراني
من جانبها اتّسمت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالتضارب؛ ففي الوقت الذي قال فيه روحاني إن المحادثات ممكنة، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، ليقول إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن المرشد الإيراني قوله: "قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أميركا؛ لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
07:18 PM

ترامب: إيران ترغب في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة

الخارجية الأميركية أكدت أنه "ليست هناك قنوات اتصال مع طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران "ترغب في التوصُّل لاتفاق مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أنه "مستعد للحوار" حين تعلن الحكومة الإيرانية "رغبتها الحقيقية" بذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة".

وكان الرئيس الأميركي قد أدلى بتصريحات قبل أيام تحدث فيها عن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووفق "سكاي نيوز" قال، الأحد: إن بلاده لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، بل تريد إزالة الأسلحة النووية، واصفًا الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 بـ"الفظيع".

أما الخارجية الأميركية، فأكدت أنه "ليست هناك قنوات اتصال مع إيران حتى الآن"، معربة في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن للتفاوض "إذا نفذت الحكومة الإيرانية شروط الولايات المتحدة".

كما أكدت أن العقوبات على إيران سوف تبقى، وأنها لن تقتصر فقط على أنشطتها النووية.

تضارب إيراني
من جانبها اتّسمت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالتضارب؛ ففي الوقت الذي قال فيه روحاني إن المحادثات ممكنة، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، ليقول إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برامجها النووية والصاروخية.

ونقل موقع خامنئي الإلكتروني عن المرشد الإيراني قوله: "قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أميركا؛ لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

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