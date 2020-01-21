حصل وقيان بن حبيب آل مسعود القحطاني، على شهادة الدكتوراه، في تخصص الموهبة والإبداع والتفوق، من جامعة العلوم في مملكة ماليزيا (USM).
وقيان القحطاني ينال الدكتوراه من ماليزيا
حصل وقيان بن حبيب آل مسعود القحطاني، على شهادة الدكتوراه، في تخصص الموهبة والإبداع والتفوق، من جامعة العلوم في مملكة ماليزيا (USM).
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وقيان القحطاني ينال الدكتوراه من ماليزياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-21
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
06:48 PM
وقيان القحطاني ينال الدكتوراه من ماليزيا
حصل وقيان بن حبيب آل مسعود القحطاني، على شهادة الدكتوراه، في تخصص الموهبة والإبداع والتفوق، من جامعة العلوم في مملكة ماليزيا (USM).
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