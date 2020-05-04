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"فيصل بن بندر" يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض

تُمكن تقديم طلبات الاستفادة المادية والعينية للأسر المتضررة

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امس المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض التي تشرف عليها إمارة المنطقة.

وتُمكن المنصة تقديم طلبات الاستفادة والعون سواء المادية أو العينية للأسر المتضررة والعمالة المنقطعة بسبب جائحة كورونا بمنطقة الرياض، من خلال التسجيل بخدمة (يقين).

وأكد أمير منطقة الرياض ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمع، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثاً على المساهمة والتبرع.

من جهته نوه وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري باهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه للمبادرات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً تعاون الجميع في توسيع الاستفادة منها وضبط آليتها وتسهيل الإجراءات.

الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض
سبق

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امس المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض التي تشرف عليها إمارة المنطقة.

وتُمكن المنصة تقديم طلبات الاستفادة والعون سواء المادية أو العينية للأسر المتضررة والعمالة المنقطعة بسبب جائحة كورونا بمنطقة الرياض، من خلال التسجيل بخدمة (يقين).

وأكد أمير منطقة الرياض ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمع، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثاً على المساهمة والتبرع.

من جهته نوه وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري باهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه للمبادرات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً تعاون الجميع في توسيع الاستفادة منها وضبط آليتها وتسهيل الإجراءات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
03:04 PM

"فيصل بن بندر" يدشن المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض

تُمكن تقديم طلبات الاستفادة المادية والعينية للأسر المتضررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امس المنصة الإلكترونية لمبادرة خيرات الرياض التي تشرف عليها إمارة المنطقة.

وتُمكن المنصة تقديم طلبات الاستفادة والعون سواء المادية أو العينية للأسر المتضررة والعمالة المنقطعة بسبب جائحة كورونا بمنطقة الرياض، من خلال التسجيل بخدمة (يقين).

وأكد أمير منطقة الرياض ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من دعم وتحفيز للعمل الخيري والمجتمع، كما شكر الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة، حاثاً على المساهمة والتبرع.

من جهته نوه وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري باهتمام ومتابعة أمير المنطقة ونائبه للمبادرات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً تعاون الجميع في توسيع الاستفادة منها وضبط آليتها وتسهيل الإجراءات.

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