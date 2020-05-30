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"الأرصاد": رياح وأتربة على عدة محافظات في "مكة ونجران"

تستمر حتى الساعة 9 مساءً في مكة.. وإلى 4 مساءً في نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظة جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، نبّهت "الهيئة" من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الرابعة مساءً.

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"الأرصاد": رياح وأتربة على عدة محافظات في "مكة ونجران"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظة جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، نبّهت "الهيئة" من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الرابعة مساءً.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:18 PM

"الأرصاد": رياح وأتربة على عدة محافظات في "مكة ونجران"

تستمر حتى الساعة 9 مساءً في مكة.. وإلى 4 مساءً في نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة محافظة جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، نبّهت "الهيئة" من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الرابعة مساءً.

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