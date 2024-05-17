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الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا

ارتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد الـ48.

وأفاد الناطق الرسمي في اللقاء الإعلامي اليومي، بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 3507 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا
سبق

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد الـ48.

وأفاد الناطق الرسمي في اللقاء الإعلامي اليومي، بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 3507 حالات.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:02 PM

الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا

ارتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد الـ48.

وأفاد الناطق الرسمي في اللقاء الإعلامي اليومي، بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 3507 حالات.

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