"لسنا دعاة حرب".. القاعدة الأساسية في سياسة المملكة وهنا الشواهد

جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، اليوم، على استقبال السعودية قواتٍ أمريكيةً لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، في إطار استمرار الجهود الرامية لضمان السلم في المنطقة، وانطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها. وقد مثّلت العبارة التي ذكرها وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، عندما قال: "إننا لسنا دعاة حرب؛ ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها"، قاعدة أساسية، تؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة سلام وليست داعية حرب، ولكنها في ذات الوقت تتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ سلامتها والحفاظ على أمن واستقرار شعبها. وطوال تاريخها لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ لما تملكه من الحكمة والاعتدال والتأثير والقوة في العلاقات الدولية، وهي صانعة للسلام وتسعى دائمًا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتقدم المبادرات في تحقيق ذلك. وتدرك السعودية أهمية جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها، وفي ذلك دعوتها على القمم التي شهدتها مكة في رمضان الماضي، والتي جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مزيدًا من التداعيات والتقلبات التي ألقت بثقلها وتبعاتها على المنطقة، ومنها ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تهديدات لأمن المملكة والدول العربية والإسلامية. وسجلت السعودية اسمها كدولة راعية للسلام وداعمة له، في كل العالم؛ حيث يحتفظ التاريخ الحديث للمملكة بصفحات مشرّفة، تشهد لها بجهود كبيرة ومضنية، لنشر ثقافة السلام والوئام وتقبل الآخر بين الدول أو الجهات المتناحرة. وفي استذكار دور السلام الذي تحققه السعودية بين الدول؛ فقد أدت دورًا مهمًّا في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند، وهو ما أكده وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، الذي أكد على دور المملكة المهم والرائد في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي. ومن الشواهد على هذا الجانب: ما قدمته المملكة العربية السعودية من مبادرات سلام في كثير من الدول، القضية الفلسطينية وعملية السلام في اليمن؛ من خلال مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهي المبادرة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة قبل انقضاض المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على الحكم، كما قدمت العديد من المبادرات التي تسعى فيها دائمًا إلى دعم الاستقرار من خلال ثقلها السياسي. وشهد العالم نجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء نزاع مسلح اندلع 10 سنوات بين إريتريا وجيبوتي، وأدت الوساطة السعودية إلى إنهاء الأزمة المستمرة بين الطرفين، والتي كانت تؤثر بشكل كبير على دول القرن الإفريقي وشعوبها، وساعدتهم في تجاوز خلافاتها وتحقيق السلام. ونجحت السعودية في توقيع اتفاق سلام دائم بين إثيوبيا وإريتريا، ينهي حالة العداء التي امتدّت بينهما لمدة 20 عامًا، بعد حرب ضروس قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص من مواطني الدولتين، وتضاعفت في أعقابها معدلات عدم الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي، التي عانت طيلة ما يزيد على ربع قرن. وكان للمملكة دور مهم في جمع الفرقاء من دولة لبنان 1989م في اتفاق سلام تاريخي، أُطلق عليه "اتفاق الطائف"، ودعمت الجهود السعودية اتفاق سلام تم توقيعه بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في عام 2007، في مدينة مكة المكرمة. ورفعت السعودية راية السلام والتوافق بين الأشقاء في أفغانستان ولیبیا والصومال والعراق، وغیرھا، وعملت على التقریب بين وجھات النظر بین الأطراف المختلفة، كما عملت على نشر ثقافة الحوار والفھم المشترك والتسامح داخليًّا وخارجيًّا، وأسست لذلك المراكز الوطنية والدولية.

"لسنا دعاة حرب".. القاعدة الأساسية في سياسة المملكة وهنا الشواهد بدر الجبل سبق 2019-07-20 جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، اليوم، على استقبال السعودية قواتٍ أمريكيةً لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، في إطار استمرار الجهود الرامية لضمان السلم في المنطقة، وانطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.



وقد مثّلت العبارة التي ذكرها وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، عندما قال: "إننا لسنا دعاة حرب؛ ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها"، قاعدة أساسية، تؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة سلام وليست داعية حرب، ولكنها في ذات الوقت تتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ سلامتها والحفاظ على أمن واستقرار شعبها.



وطوال تاريخها لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ لما تملكه من الحكمة والاعتدال والتأثير والقوة في العلاقات الدولية، وهي صانعة للسلام وتسعى دائمًا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتقدم المبادرات في تحقيق ذلك.



وتدرك السعودية أهمية جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها، وفي ذلك دعوتها على القمم التي شهدتها مكة في رمضان الماضي، والتي جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مزيدًا من التداعيات والتقلبات التي ألقت بثقلها وتبعاتها على المنطقة، ومنها ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تهديدات لأمن المملكة والدول العربية والإسلامية.



وسجلت السعودية اسمها كدولة راعية للسلام وداعمة له، في كل العالم؛ حيث يحتفظ التاريخ الحديث للمملكة بصفحات مشرّفة، تشهد لها بجهود كبيرة ومضنية، لنشر ثقافة السلام والوئام وتقبل الآخر بين الدول أو الجهات المتناحرة. وفي استذكار دور السلام الذي تحققه السعودية بين الدول؛ فقد أدت دورًا مهمًّا في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند، وهو ما أكده وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، الذي أكد على دور المملكة المهم والرائد في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.



ومن الشواهد على هذا الجانب: ما قدمته المملكة العربية السعودية من مبادرات سلام في كثير من الدول، القضية الفلسطينية وعملية السلام في اليمن؛ من خلال مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهي المبادرة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة قبل انقضاض المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على الحكم، كما قدمت العديد من المبادرات التي تسعى فيها دائمًا إلى دعم الاستقرار من خلال ثقلها السياسي.



وشهد العالم نجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء نزاع مسلح اندلع 10 سنوات بين إريتريا وجيبوتي، وأدت الوساطة السعودية إلى إنهاء الأزمة المستمرة بين الطرفين، والتي كانت تؤثر بشكل كبير على دول القرن الإفريقي وشعوبها، وساعدتهم في تجاوز خلافاتها وتحقيق السلام.



ونجحت السعودية في توقيع اتفاق سلام دائم بين إثيوبيا وإريتريا، ينهي حالة العداء التي امتدّت بينهما لمدة 20 عامًا، بعد حرب ضروس قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص من مواطني الدولتين، وتضاعفت في أعقابها معدلات عدم الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي، التي عانت طيلة ما يزيد على ربع قرن.



وكان للمملكة دور مهم في جمع الفرقاء من دولة لبنان 1989م في اتفاق سلام تاريخي، أُطلق عليه "اتفاق الطائف"، ودعمت الجهود السعودية اتفاق سلام تم توقيعه بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في عام 2007، في مدينة مكة المكرمة.



ورفعت السعودية راية السلام والتوافق بين الأشقاء في أفغانستان ولیبیا والصومال والعراق، وغیرھا، وعملت على التقریب بين وجھات النظر بین الأطراف المختلفة، كما عملت على نشر ثقافة الحوار والفھم المشترك والتسامح داخليًّا وخارجيًّا، وأسست لذلك المراكز الوطنية والدولية.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:11 PM

"لسنا دعاة حرب".. القاعدة الأساسية في سياسة المملكة وهنا الشواهد الموافقة على استقبال قوات أمريكية تهدف لضمان السلم بالمنطقة





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جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، اليوم، على استقبال السعودية قواتٍ أمريكيةً لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، في إطار استمرار الجهود الرامية لضمان السلم في المنطقة، وانطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.



وقد مثّلت العبارة التي ذكرها وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، عندما قال: "إننا لسنا دعاة حرب؛ ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها"، قاعدة أساسية، تؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة سلام وليست داعية حرب، ولكنها في ذات الوقت تتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ سلامتها والحفاظ على أمن واستقرار شعبها.



وطوال تاريخها لعبت المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ لما تملكه من الحكمة والاعتدال والتأثير والقوة في العلاقات الدولية، وهي صانعة للسلام وتسعى دائمًا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وتقرب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتقدم المبادرات في تحقيق ذلك.



وتدرك السعودية أهمية جمع كلمة الأمة وتوحيد صفها، وفي ذلك دعوتها على القمم التي شهدتها مكة في رمضان الماضي، والتي جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مزيدًا من التداعيات والتقلبات التي ألقت بثقلها وتبعاتها على المنطقة، ومنها ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تهديدات لأمن المملكة والدول العربية والإسلامية.



وسجلت السعودية اسمها كدولة راعية للسلام وداعمة له، في كل العالم؛ حيث يحتفظ التاريخ الحديث للمملكة بصفحات مشرّفة، تشهد لها بجهود كبيرة ومضنية، لنشر ثقافة السلام والوئام وتقبل الآخر بين الدول أو الجهات المتناحرة. وفي استذكار دور السلام الذي تحققه السعودية بين الدول؛ فقد أدت دورًا مهمًّا في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند، وهو ما أكده وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، الذي أكد على دور المملكة المهم والرائد في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.



ومن الشواهد على هذا الجانب: ما قدمته المملكة العربية السعودية من مبادرات سلام في كثير من الدول، القضية الفلسطينية وعملية السلام في اليمن؛ من خلال مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهي المبادرة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة قبل انقضاض المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على الحكم، كما قدمت العديد من المبادرات التي تسعى فيها دائمًا إلى دعم الاستقرار من خلال ثقلها السياسي.



وشهد العالم نجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء نزاع مسلح اندلع 10 سنوات بين إريتريا وجيبوتي، وأدت الوساطة السعودية إلى إنهاء الأزمة المستمرة بين الطرفين، والتي كانت تؤثر بشكل كبير على دول القرن الإفريقي وشعوبها، وساعدتهم في تجاوز خلافاتها وتحقيق السلام.



ونجحت السعودية في توقيع اتفاق سلام دائم بين إثيوبيا وإريتريا، ينهي حالة العداء التي امتدّت بينهما لمدة 20 عامًا، بعد حرب ضروس قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص من مواطني الدولتين، وتضاعفت في أعقابها معدلات عدم الاستقرار الأمني في منطقة القرن الأفريقي، التي عانت طيلة ما يزيد على ربع قرن.



وكان للمملكة دور مهم في جمع الفرقاء من دولة لبنان 1989م في اتفاق سلام تاريخي، أُطلق عليه "اتفاق الطائف"، ودعمت الجهود السعودية اتفاق سلام تم توقيعه بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في عام 2007، في مدينة مكة المكرمة.



ورفعت السعودية راية السلام والتوافق بين الأشقاء في أفغانستان ولیبیا والصومال والعراق، وغیرھا، وعملت على التقریب بين وجھات النظر بین الأطراف المختلفة، كما عملت على نشر ثقافة الحوار والفھم المشترك والتسامح داخليًّا وخارجيًّا، وأسست لذلك المراكز الوطنية والدولية.