"الشريدة" لـ "سبق": قمم مكة رسائل حزم للتصدي للإرهاب وإعادة الاستقرار للمنطقة

توقع خروجها بنتائج إيجابية مشتركة ومواقف موحدة لإدراك العرب لخطورة المرحلة

أوضح الكاتب والباحث السياسي الصحفي سلمان الشريدة أن عقد ثلاث قمم في مكة، جاء نتيجة تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة.

وفي التفاصيل، قال "الشريدة" لـ "سبق": إن المملكة حرصت على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولأن هناك ضرورة ملحة نظرًا لما آلت إليه الظروف الحالية التي تتطلب موقفًا خليجيًا وعربيًا موحدًا لمواجهة التحديات والمهددات المحيطة.

وأكد "الشريدة" أهمية اتخاذ مواقف جادة من الأحداث الأخيرة التي واجهت الأقليات المسلمة، وما يتعلق بتصاعد خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة في دول العالم، كما أنه يجب التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنطقة.

وتوقع "الشريدة" في حديثه أن تخرج القمم بنتائج إيجابية مشتركة، ومواقف موحدة، ونترقب للبيان الختامي، خصوصًا أن هناك إدراكًا عربيًا لخطورة هذه المرحلة، وهذا ما جعل العديد من الدول الخليجية والعربية تعلن تأييدها التام وترحيبها بعد إعلانها ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه".