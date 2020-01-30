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"مدني الباحة" يحذّر من التقلبات الجوية المتوقعة حتى 8 مساء

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتساقط البرد على عدة محافظات

أهاب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، والعقيق، والقرى وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة من مساء اليوم.

الدفاع المدني يحذّر التقلبات الجوية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذّر من التقلبات الجوية المتوقعة حتى 8 مساء
سبق

أهاب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، والعقيق، والقرى وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة من مساء اليوم.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:35 PM

"مدني الباحة" يحذّر من التقلبات الجوية المتوقعة حتى 8 مساء

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتساقط البرد على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أهاب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع، توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، والحجرة، والعقيق، والقرى وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـثامنة من مساء اليوم.

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