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"الغُرَف السعودية": إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات يدعم الصناعات الوطنية

قالت: سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية

أشاد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بقرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الخاص بإلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة؛ مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعم الصادرات السعودية، ويجعلها أكثر المنتجات تنافسية بين نظيراتها العالمية.

وأوضح الاتحاد -ممثلًا في اللجنة الوطنية للصادرات- أن هذه الخطوة ستعمل على دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

ونوهت اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بأهمية هذا القرار، الذي سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية؛ مما سيكون له بالغ الأثر في منافسة المملكة مع الدول الأخرى، وإضافة كبيرة متمثلة في سرعة الإجراءات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع في الموانئ المختلفة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك ستصب في صالح القطاع الخاص الذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء سيسرع من رقمنة الإجراءات الجمركية للخدمات الإلكترونية؛ مما سيسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بشكل عام.

اتحاد الغرف التجارية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرات السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الغُرَف السعودية": إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات يدعم الصناعات الوطنية
سبق

أشاد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بقرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الخاص بإلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة؛ مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعم الصادرات السعودية، ويجعلها أكثر المنتجات تنافسية بين نظيراتها العالمية.

وأوضح الاتحاد -ممثلًا في اللجنة الوطنية للصادرات- أن هذه الخطوة ستعمل على دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

ونوهت اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بأهمية هذا القرار، الذي سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية؛ مما سيكون له بالغ الأثر في منافسة المملكة مع الدول الأخرى، وإضافة كبيرة متمثلة في سرعة الإجراءات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع في الموانئ المختلفة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك ستصب في صالح القطاع الخاص الذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء سيسرع من رقمنة الإجراءات الجمركية للخدمات الإلكترونية؛ مما سيسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بشكل عام.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:23 AM

"الغُرَف السعودية": إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات يدعم الصناعات الوطنية

قالت: سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بقرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الخاص بإلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية؛ بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة؛ مشيرًا إلى أن هذا القرار يدعم الصادرات السعودية، ويجعلها أكثر المنتجات تنافسية بين نظيراتها العالمية.

وأوضح الاتحاد -ممثلًا في اللجنة الوطنية للصادرات- أن هذه الخطوة ستعمل على دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

ونوهت اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية بأهمية هذا القرار، الذي سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية؛ مما سيكون له بالغ الأثر في منافسة المملكة مع الدول الأخرى، وإضافة كبيرة متمثلة في سرعة الإجراءات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع في الموانئ المختلفة.

وأكدت أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك ستصب في صالح القطاع الخاص الذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء سيسرع من رقمنة الإجراءات الجمركية للخدمات الإلكترونية؛ مما سيسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بشكل عام.

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