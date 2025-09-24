"الصامل" يرأس وفد المملكة في اجتماع مساعدي وزراء الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون

يقام في مسقط لمناقشة التعاون المشترك

بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يرأس وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عبدالله بن محمد الصامل، وفد المملكة في الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستمر لمدة يومين ٢٦-٢٧ محرم ١٤٤١هـ في العاصمة العمانية مسقط.



ويتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلّقة بالشأن الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوجه مجالات التعاون بين وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية قد وصل مسقط اليوم، واستقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، ومستشار الوعظ والإرشاد بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان سالم بن هلال الخروصي، ورئيس قسم المراسم بسفارة خادم الحرمين في مسقط خالد بن سعد المطوع.