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"العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف

صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" إلى رتبة "عميد"، وتعيينه مديراً عاماً للسجون بمنطقة الجوف.

وبهذه المناسبة، رفع العميد "العتيبي"، عبر "سبق"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته وتعيينه مديراً للسجون بمنطقة الجوف، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.

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"العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" إلى رتبة "عميد"، وتعيينه مديراً عاماً للسجون بمنطقة الجوف.

وبهذه المناسبة، رفع العميد "العتيبي"، عبر "سبق"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته وتعيينه مديراً للسجون بمنطقة الجوف، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:36 PM

"العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" إلى رتبة "عميد"، وتعيينه مديراً عاماً للسجون بمنطقة الجوف.

وبهذه المناسبة، رفع العميد "العتيبي"، عبر "سبق"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته وتعيينه مديراً للسجون بمنطقة الجوف، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.

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