"ميسان" تسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

لـ"سائق" خالط الطبيب المقيم المصاب

سجلت محافظة ميسان الإصابة الثانية بفيروس"كورونا"، لـ"سائق" وافد مخالط للمصاب الأول الذي كان طبيبًا مقيمًا.

جاء ذلك بعد أن تأكدت إصابته وأحيل للعزل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد أن كان معزولًا صحيًا في مستشفى ميسان العام.

وكانت محافظة ميسان قد سجلت الإصابة الأولى لطبيب مقيم من جنسيةعربية يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا.

يشار إلى أن تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أفاد بتسجيل تلك الإصابة الثانية بمحافظة ميسان.