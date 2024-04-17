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"ميسان" تسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

لـ"سائق" خالط الطبيب المقيم المصاب

سجلت محافظة ميسان الإصابة الثانية بفيروس"كورونا"، لـ"سائق" وافد مخالط للمصاب الأول الذي كان طبيبًا مقيمًا.

جاء ذلك بعد أن تأكدت إصابته وأحيل للعزل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد أن كان معزولًا صحيًا في مستشفى ميسان العام.

وكانت محافظة ميسان قد سجلت الإصابة الأولى لطبيب مقيم من جنسيةعربية يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا.

يشار إلى أن تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أفاد بتسجيل تلك الإصابة الثانية بمحافظة ميسان.

محافظة ميسان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ميسان" تسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجلت محافظة ميسان الإصابة الثانية بفيروس"كورونا"، لـ"سائق" وافد مخالط للمصاب الأول الذي كان طبيبًا مقيمًا.

جاء ذلك بعد أن تأكدت إصابته وأحيل للعزل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد أن كان معزولًا صحيًا في مستشفى ميسان العام.

وكانت محافظة ميسان قد سجلت الإصابة الأولى لطبيب مقيم من جنسيةعربية يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا.

يشار إلى أن تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أفاد بتسجيل تلك الإصابة الثانية بمحافظة ميسان.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:09 PM

"ميسان" تسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

لـ"سائق" خالط الطبيب المقيم المصاب

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
3,614

سجلت محافظة ميسان الإصابة الثانية بفيروس"كورونا"، لـ"سائق" وافد مخالط للمصاب الأول الذي كان طبيبًا مقيمًا.

جاء ذلك بعد أن تأكدت إصابته وأحيل للعزل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد أن كان معزولًا صحيًا في مستشفى ميسان العام.

وكانت محافظة ميسان قد سجلت الإصابة الأولى لطبيب مقيم من جنسيةعربية يعمل بمستشفى ميسان العام، كان قادماً من تركيا.

يشار إلى أن تحديث وزارة الصحة لبيانات الإصابة بالفيروس اليوم السبت، قد أفاد بتسجيل تلك الإصابة الثانية بمحافظة ميسان.

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