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القافلة الطبية للندوة العالمية تجري 178 عملية جراحية بمالاوي

ضمت "10" من الأطباء المتميزين في عدة مجالات واستمرت 10 أيام

اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية.

وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال".

واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد.

يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.

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القافلة الطبية للندوة العالمية تجري 178 عملية جراحية بمالاوي
سبق

اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية.

وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال".

واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد.

يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
05:33 PM

القافلة الطبية للندوة العالمية تجري 178 عملية جراحية بمالاوي

ضمت "10" من الأطباء المتميزين في عدة مجالات واستمرت 10 أيام

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
475

اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية.

وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال".

واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد.

يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,351
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,791
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,278

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