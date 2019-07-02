يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.

واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد.

وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال".

اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية.

القافلة الطبية للندوة العالمية تجري 178 عملية جراحية بمالاوي أحمد البراهيم سبق 2019-07-02 اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية. وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال". واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد. يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 05:33 PM

القافلة الطبية للندوة العالمية تجري 178 عملية جراحية بمالاوي ضمت "10" من الأطباء المتميزين في عدة مجالات واستمرت 10 أيام





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اختتمت أعمال القافلة الطبية الجراحية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مالاوي؛ حيث أجرت "178" عملية جراحية، وقدمت "362" معاينة طبية.

وقد ضمت القافلة "10" من الأطباء المتميزين في مجالات "الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الأطفال".

واستمرت القافلة لمدة "8" أيام قدمت خلالها الخدمات الطبية اللازمة لكثير من المرضى والمصابين، كما نفذت عمليات جراحة خطيرة وبالغة التعقيد.

يذكر أن الندوة العالمية نفذت مع بداية هذا العام 1440هـ "9" قوافل طبية في العديد من دول أفريقيا، قامت برسالتها الإنسانية وعالجت آلاف المرضى وأجرت مئات العمليات الجراحية وقدمت الدواء المجاني للمحتاجين.