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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة

تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة

سجلت الصين 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاي ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة، وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراءٍ وقائي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة
سبق

سجلت الصين 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاي ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة، وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراءٍ وقائي.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:29 AM

الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة

تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجلت الصين 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاي ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة، وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراءٍ وقائي.

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