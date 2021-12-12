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جازان.. الإطاحة بمواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود

تم إيقافه وتحويله إلى النيابة العامة بالمنطقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة، تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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جازان.. الإطاحة بمواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة، تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:02 PM

جازان.. الإطاحة بمواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود

تم إيقافه وتحويله إلى النيابة العامة بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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912

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة، تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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