بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره

الحكومة المغربية تفتح تحقيقاً مع مسؤولي المستشفى

في حادث غريب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو صادماً، يظهر فيه شاب داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو يصرخ ويتحدث بطريقة هيستيرية، بعدما اكتشف اختفاء جثمان والده.

وحسب موقع " سكاي نيوز عربية"، فإن الحادث الغريب استدعى تدخلاً من الحكومة المغربية، بعدما اتهم الشاب المستشفى الذي كان يتلقى والده العلاج به، بارتكاب "خطأ إداري فادح".

وحسب الفيديو الذي بثته صفحة " موطني نيوز " على يوتيوب، ظهر الشاب وهو غير مصدق ويتحدث بطريقة هستيرية، ويقول إنه أثناء وصوله إلى المصحة لتسلم جثمان والده لدفنه، تفاجأ بتبديله مع جثمان رجل آخر.

وأوضح أن والده كان يعاني داء في البروستاتا، ويتلقى العلاج داخل المصحة حيث سجلت وضعيته الصحية تحسناً.

إلا أنه فوجئ باتصال من إدارة المستشفى لإبلاغه بوفاة الأب، وهو ما استدعى حضوره للقيام بالإجراءات الإدارية واستلام الجثمان، إلا أنه صدم بحادث تبديله.

وأضاف الشاب الذي عبر عن غضبه من سوء الإدارة والاستهتار داخل المصحة، أن "جثمان والده قد سلم إلى عائلة أخرى قامت بدفنه".

تحقيق حكومي

ومع الانتشار السريع لمقطع الفيديو الذي يظهر احتجاج الشاب على استبدال جثمان والده، وفور علمها بما وقع داخل المستشفى الخاص، فتحت وزارة الصحة المغربية تحقيقاً في الموضوع.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر مطلع: إن وزارة الصحة باشرت البحث والتحري بشكل عاجل في كل الاتهامات التي وجهها الشاب للمستشفى، لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الواقعة الصادمة.