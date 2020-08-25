النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652

شفاء 477 حالة جديدة من الفيروس في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84.652 إصابة، والوفيات 642، والمتعافين 79147، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.4%

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 47، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 151.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في الفيروس في دولة الكويت 73402 حالة.

وأكدت الوزارة تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84.652 إصابة، والوفيات 642، والمتعافين 79147، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.4%

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 47، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 151.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في الفيروس في دولة الكويت 73402 حالة.

وأكدت الوزارة تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:37 PM

سلطنة عمان: إجمالي الإصابات بكورونا 84.652

شفاء 477 حالة جديدة من الفيروس في الكويت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 84.652 إصابة، والوفيات 642، والمتعافين 79147، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.4%

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 47، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 406، والمنومين في العناية المركزة 151.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في الفيروس في دولة الكويت 73402 حالة.

وأكدت الوزارة تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,644
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة