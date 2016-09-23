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مدير عام "تعليم الرياض": ذكرى اليوم الوطني تجدد تاريخًا من النضال

أكّد أن رؤية 2030 استهدفت مبادئ أساسية بالتعليم لجعل المملكة نموذجاً عالمياً

‬رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أصدق التهاني وأزكى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الأصيل، بمناسبة الذكرى 91 المجيدة لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: "أضحى اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر، يومًا وطنيًا خالدًا للمملكة، يتجدد فيه تاريخ من النضال في ذاكرة الأجيال، وصور كفاح خاض معاركها الملك المؤسس ورجاله المخلصون رحمهم الله، ثم حمل هذا الإرث العظيم من بعده أبناؤه الأوفياء، ملكًا يخلفه ملك، حتى آلت مقاليد الحُكم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليكمل ما بناه إخوته الملوك من أمجاد،

وأضاف: شهدت المملكة في عهدهم إصلاحات وإنجازات على الأصعدة كافة". وأضاف: "لقد حظيت المملكة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسم الحاضر الزاهر، لتشرق في الوطن تحولات تسابق العالم نحو التقدم بعزيمة وإصرار، وفق شمس رؤيته العظيمة (2030)، التي جعلت من المملكة ملتقى الحضارات وقبلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.

وأكّد أن رؤية المملكة 2030 استهدفت في التعليم مبادئ أساسية من شأنها جعل المملكة أنموذجا رائدًا يُحتذى على مستوى العالم، بتوفير فرص التعليم النوعي المتميز للطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير عام "تعليم الرياض": ذكرى اليوم الوطني تجدد تاريخًا من النضال
سبق

‬رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أصدق التهاني وأزكى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الأصيل، بمناسبة الذكرى 91 المجيدة لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: "أضحى اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر، يومًا وطنيًا خالدًا للمملكة، يتجدد فيه تاريخ من النضال في ذاكرة الأجيال، وصور كفاح خاض معاركها الملك المؤسس ورجاله المخلصون رحمهم الله، ثم حمل هذا الإرث العظيم من بعده أبناؤه الأوفياء، ملكًا يخلفه ملك، حتى آلت مقاليد الحُكم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليكمل ما بناه إخوته الملوك من أمجاد،

وأضاف: شهدت المملكة في عهدهم إصلاحات وإنجازات على الأصعدة كافة". وأضاف: "لقد حظيت المملكة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسم الحاضر الزاهر، لتشرق في الوطن تحولات تسابق العالم نحو التقدم بعزيمة وإصرار، وفق شمس رؤيته العظيمة (2030)، التي جعلت من المملكة ملتقى الحضارات وقبلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.

وأكّد أن رؤية المملكة 2030 استهدفت في التعليم مبادئ أساسية من شأنها جعل المملكة أنموذجا رائدًا يُحتذى على مستوى العالم، بتوفير فرص التعليم النوعي المتميز للطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
05:32 PM

مدير عام "تعليم الرياض": ذكرى اليوم الوطني تجدد تاريخًا من النضال

أكّد أن رؤية 2030 استهدفت مبادئ أساسية بالتعليم لجعل المملكة نموذجاً عالمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أصدق التهاني وأزكى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي الأصيل، بمناسبة الذكرى 91 المجيدة لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: "أضحى اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر، يومًا وطنيًا خالدًا للمملكة، يتجدد فيه تاريخ من النضال في ذاكرة الأجيال، وصور كفاح خاض معاركها الملك المؤسس ورجاله المخلصون رحمهم الله، ثم حمل هذا الإرث العظيم من بعده أبناؤه الأوفياء، ملكًا يخلفه ملك، حتى آلت مقاليد الحُكم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليكمل ما بناه إخوته الملوك من أمجاد،

وأضاف: شهدت المملكة في عهدهم إصلاحات وإنجازات على الأصعدة كافة". وأضاف: "لقد حظيت المملكة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان برسم الحاضر الزاهر، لتشرق في الوطن تحولات تسابق العالم نحو التقدم بعزيمة وإصرار، وفق شمس رؤيته العظيمة (2030)، التي جعلت من المملكة ملتقى الحضارات وقبلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.

وأكّد أن رؤية المملكة 2030 استهدفت في التعليم مبادئ أساسية من شأنها جعل المملكة أنموذجا رائدًا يُحتذى على مستوى العالم، بتوفير فرص التعليم النوعي المتميز للطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

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