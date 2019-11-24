مغردة تتساءل هل ستنقلون مباراة الهلال للمنسوبين؟.. و"الملك سعود الطبية" تجيب

حالة من الجدل أحدثها توقيت المباراة وتعارضه مع الدوام الرسمي

حالة من الجدل الكروي أحدثها لقاء الهلال المهم على نهائي اللقب الآسيوي الذي يتنافس عليه مع فريق أوراوا الياباني، لكن الجدل لم يتوقف عن هذا الحد، بل انتقل ليصبح حالة قلق لدى الموظفين والطلاب؛ نظرًا لإقامة المباراة في وقت الظهيرة، وهو ما يتعارض مع وقت الدوام الرسمي.

هذه الحالة الجدلية دفعت إحدى المغردات لترسل استفسارًا لمدينة الملك سعود الطبية عبر "تويتر" تتساءل عن لِم لا ينقل المجمع الطبي مباراة النهائي الآسيوي التي تجمع الهلال وأوراوا الياباني، ليأتيها الرد بصعوبة إقامة مثل هذه الأنشطة في الصرح الطبي الكائن في الرياض؛ احترامًا للمرضى.

وكتبت إحدى المغردات لحساب مدينة الملك سعود الطبية مستفسرة: "من باب الإحساس بالوطنية ليش ما تنقلون مباراة الهلال للأطباء والتمريض بكرة؟". وجاء رد المدينة عليها: "خدمة المرضى والمراجعين أهم أختي العزيزة، وبيئة المستشفيات لها قدسية ورسالة إنسانية يصعب إقامة بعض الأنشطة احترامًا لمرضانا".

وهو الرد الذي لقي ترحيبًا من المتابعين، وتداوله المغردون، فكتب أحدهم معلقًا: "هذا ما ينبغي أن تكون عليه أجهزة الدولة. ليس من المنطق أن توقف عجلة التنمية، أو مصالح المجتمع، أو مدارس طلابنا لمباراة لدقيقة واحدة من أجل حدث عابر. شكرًا لكم من الأعماق مدينة الملك سعود الطبية".

وما بين مؤيد ومعارض، أعلن مدير إحدى المدارس الأسبوع الماضي عن إلغاء حصة يوم الأحد السادسة؛ حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال بالنهائي الآسيوي. فيما طمأنت صحة مكة المكرمة منسوبيها برسالة عبر البريد الإلكتروني، مفادها إمكانية مشاهدة المباراة أثناء الدوام الرسمي في مبنى المديرية.