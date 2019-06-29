"آل حسين" يفجعون بوفاة والدتهم

تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم.
"سبق" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم.
"سبق" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم.
"سبق" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
تلقت أسرة "آل حسين" التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل حسين وأخويه "حمد" و"محمد" وأبنائهم.
"سبق" تدعو للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".