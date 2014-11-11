الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة

بموجبها حقق النادي 15 معياراً من معايير المسؤولية الاجتماعية للفيفا

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وقع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس أحمد بن بكر الصائغ مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، الأولى من نوعها على مستوى العالم ممثلة في مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها الدكتور عمار بوقس، اتفاقية شراكة، اليوم الأحد بمقر قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، وذلك بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور واثل الحلبي، والدكتور أحمد باقاسي والمهندس أيمن المدني والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور.

وبتم بموجب اتفاقية الشراكة تسليط الضوء على منسوبي الجمعية، وذلك من خلال المنصات الإعلامية للنادي إلى جانب الدعم المتواصل لهم، وإدخالهم ضمن أنشطة النادي الاجتماعية والرياضية، والاستفادة من البرامج الترفيهية والرياضية التي يقوم بها النادي الأهلي في جميع الألعاب والمناشط وتهيئة المرافق الخاصة بالنشاطات الرياضية لمنسوبي الجمعية.

وبموجب هذه الشراكة حقق النادي الأهلي (15) معياراً من معايير المسؤولية الاجتماعية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتم خلال حفل توقيع الشراكة اختيار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي الكابتن ياسر المسيليم كسفير للجمعية، كما تم إطلاق هاشتاق أهلي- الإرادة.

يذكر أن جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة هي الجمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث شملت في دعمها جميع أنواع الإعاقات وجميع الأعمار من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتهتم جمعية الإرادة بصناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة داخل المملكة وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذج مضيئة، مؤكدين للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد.