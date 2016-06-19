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لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة

استهداف آليات عسكرية ومقتل متمردين

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية عدة على مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف دكت مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات، ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للميليشيا.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت أمس عدداً من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيا الإرهابية في محافظة حجة.

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لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة
سبق

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية عدة على مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف دكت مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات، ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للميليشيا.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت أمس عدداً من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيا الإرهابية في محافظة حجة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
06:49 PM

لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة

استهداف آليات عسكرية ومقتل متمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية عدة على مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف دكت مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات، ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للميليشيا.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت أمس عدداً من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيا الإرهابية في محافظة حجة.

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