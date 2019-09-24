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متحدثة "التعليم": التعميم المتداول بشأن حصص النشاط لم يصدر من الوزارة

بعد تداول أنباء عن تحويله إلى حصتين أسبوعيًا ضمن الخطة الدراسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس لم يصدر عن الوزارة، موضحة أن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.

جاء ذلك بعد تداول تعميم، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارة التعليم إلى إلغاء ساعة النشاط وتحويل النشاط الطلابي إلى حصتين في الأسبوع تدرج ضمن الخطة الدراسية وتحتسب ضمن نصاب المعلم.

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متحدثة "التعليم": التعميم المتداول بشأن حصص النشاط لم يصدر من الوزارة
سبق

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس لم يصدر عن الوزارة، موضحة أن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.

جاء ذلك بعد تداول تعميم، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارة التعليم إلى إلغاء ساعة النشاط وتحويل النشاط الطلابي إلى حصتين في الأسبوع تدرج ضمن الخطة الدراسية وتحتسب ضمن نصاب المعلم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:58 PM

متحدثة "التعليم": التعميم المتداول بشأن حصص النشاط لم يصدر من الوزارة

بعد تداول أنباء عن تحويله إلى حصتين أسبوعيًا ضمن الخطة الدراسية

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قاسم الخبراني - الرياض
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8,193

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس لم يصدر عن الوزارة، موضحة أن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.

جاء ذلك بعد تداول تعميم، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارة التعليم إلى إلغاء ساعة النشاط وتحويل النشاط الطلابي إلى حصتين في الأسبوع تدرج ضمن الخطة الدراسية وتحتسب ضمن نصاب المعلم.

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