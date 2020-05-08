كم مرّة يتم تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود والملتزم في اليوم الواحد؟

بأفخر وأجود أنواع الطيب تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة

تشرُف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، وذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة.

جاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم بفضل الله تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.

كل ذلك يأتي في ظل الإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للحرمين الشريفين على وجه العموم، وللكعبة المشرفة قبلة المسلمين على وجه الخصوص.