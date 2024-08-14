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"خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.

وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.

وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.

‏ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.

مفقود جدة

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"خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.

وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.

وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.

‏ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
12:24 AM

"خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.

وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.

وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.

‏ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.

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