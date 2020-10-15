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"بلدية المسفلة" تصادر 76 مبسطاً للفواكه مجهولة المصدر بـ"سوق النكاسة العشوائي "

أتلفت 26 صندوقاً من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملتها لمكافحة الظواهر السلبية

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، اليوم الخميس، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنّ سوق النكَّاسة العشوائي يشهد ممارسة البيع بطرق غير نظامية، وعرض المواد الغذائية الفاسدة بطُرق عشوائية على عربات متجولة.

وأشار "مكاوي" إلى أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 76 مبسطاً للخضار والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف 26 صندوقاً من اللحوم والأسماك التي تظهر عليها علامات التلف، مشيراً إلى إجمالي المصادرات والذي قُدر بـ 44 طن.

وأكَّد رئيس البلدية على رفع مستوى النظافة والقضاء على مختلف الظواهر السلبية وتفعيل دور البلدية من خلال التعاون مع المواطنين والمقيمين وتضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة يسعد بها الجميع.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية المسفلة" تصادر 76 مبسطاً للفواكه مجهولة المصدر بـ"سوق النكاسة العشوائي "
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، اليوم الخميس، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنّ سوق النكَّاسة العشوائي يشهد ممارسة البيع بطرق غير نظامية، وعرض المواد الغذائية الفاسدة بطُرق عشوائية على عربات متجولة.

وأشار "مكاوي" إلى أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 76 مبسطاً للخضار والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف 26 صندوقاً من اللحوم والأسماك التي تظهر عليها علامات التلف، مشيراً إلى إجمالي المصادرات والذي قُدر بـ 44 طن.

وأكَّد رئيس البلدية على رفع مستوى النظافة والقضاء على مختلف الظواهر السلبية وتفعيل دور البلدية من خلال التعاون مع المواطنين والمقيمين وتضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة يسعد بها الجميع.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:40 AM

"بلدية المسفلة" تصادر 76 مبسطاً للفواكه مجهولة المصدر بـ"سوق النكاسة العشوائي "

أتلفت 26 صندوقاً من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملتها لمكافحة الظواهر السلبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، اليوم الخميس، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنّ سوق النكَّاسة العشوائي يشهد ممارسة البيع بطرق غير نظامية، وعرض المواد الغذائية الفاسدة بطُرق عشوائية على عربات متجولة.

وأشار "مكاوي" إلى أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 76 مبسطاً للخضار والفواكه مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف 26 صندوقاً من اللحوم والأسماك التي تظهر عليها علامات التلف، مشيراً إلى إجمالي المصادرات والذي قُدر بـ 44 طن.

وأكَّد رئيس البلدية على رفع مستوى النظافة والقضاء على مختلف الظواهر السلبية وتفعيل دور البلدية من خلال التعاون مع المواطنين والمقيمين وتضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة يسعد بها الجميع.

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