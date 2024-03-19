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تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد زيادة إصابات كورونا إلى 238 حالة

تبدأ تنفيذها غدًا ولمدة 90 يومًا.. وتشمل غلق المدارس والتجمعات

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد؛ وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التشيلي إن سريان حالة الطوارئ يبدأ اليوم الخميس، ولمدة تسعين يومًا.

وكانت تشيلي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، التي شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19-" في تشيلي أمس الأربعاء إلى 238، ولم تحدث حالات وفاة من جراء كورونا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد زيادة إصابات كورونا إلى 238 حالة
سبق

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد؛ وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التشيلي إن سريان حالة الطوارئ يبدأ اليوم الخميس، ولمدة تسعين يومًا.

وكانت تشيلي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، التي شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19-" في تشيلي أمس الأربعاء إلى 238، ولم تحدث حالات وفاة من جراء كورونا.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:55 AM

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد زيادة إصابات كورونا إلى 238 حالة

تبدأ تنفيذها غدًا ولمدة 90 يومًا.. وتشمل غلق المدارس والتجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد؛ وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وفي التفاصيل، قال الرئيس التشيلي إن سريان حالة الطوارئ يبدأ اليوم الخميس، ولمدة تسعين يومًا.

وكانت تشيلي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، التي شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19-" في تشيلي أمس الأربعاء إلى 238، ولم تحدث حالات وفاة من جراء كورونا.

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