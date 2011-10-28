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400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي"

من خلال معرض يضم غرف الفحص السريرية  معقمة بشكل مستمر بعد كل مراجعة

شهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالًا ملحوظًا من السيدات .

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المعرض 400 حالة أجريت لهم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي من خلال غرف الفحص السريرية التي تعقم بشكل مستمر بعد كل مراجعة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمعرض وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة السيدات والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

فيما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة وذلك للتأكد من الحالة، حيث يمتلك مركز عبداللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، يقودها كوادر من ذوي الاختصاص.

ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر وتصحيح المعلومات الخاطئة والمنتشرة بين السيدات فأشعة الماموجرام لا تسبب السرطان بل فائدتها تكمن في التأكد من الحالة المشتبه بها وتدارك الوضع في وقت مبكر مما يرفع نسبة الشفاء إلى 95%.

. ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكترونيhttps://www.saudicancer.org/index.php/2020

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400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي"
سبق

شهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالًا ملحوظًا من السيدات .

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المعرض 400 حالة أجريت لهم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي من خلال غرف الفحص السريرية التي تعقم بشكل مستمر بعد كل مراجعة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمعرض وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة السيدات والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

فيما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة وذلك للتأكد من الحالة، حيث يمتلك مركز عبداللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، يقودها كوادر من ذوي الاختصاص.

ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر وتصحيح المعلومات الخاطئة والمنتشرة بين السيدات فأشعة الماموجرام لا تسبب السرطان بل فائدتها تكمن في التأكد من الحالة المشتبه بها وتدارك الوضع في وقت مبكر مما يرفع نسبة الشفاء إلى 95%.

. ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكترونيhttps://www.saudicancer.org/index.php/2020

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
05:21 PM

400 سيدة يجرين الكشف عن سرطان الثدي بحملة "الفحص المبكر وعي"

من خلال معرض يضم غرف الفحص السريرية  معقمة بشكل مستمر بعد كل مراجعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد المعرض الخاص بالحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي أطلقها مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تحت عنوان "الفحص المبكر وعي" إقبالًا ملحوظًا من السيدات .

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المعرض 400 حالة أجريت لهم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي من خلال غرف الفحص السريرية التي تعقم بشكل مستمر بعد كل مراجعة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية للمعرض وبحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة السيدات والحرص على التباعد الاجتماعي في المعرض المقام في مركز المملكة التجاري والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

فيما بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى المركز لعمل الفحص بأشعة الماموغرام 95 حالة وذلك للتأكد من الحالة، حيث يمتلك مركز عبداللطيف للكشف المبكر أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في الأجهزة الطبية المتخصصة وعيادات الكشف المتنقلة والمزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية، يقودها كوادر من ذوي الاختصاص.

ويضم المعرض ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومسبباته وطرق الوقاية منه وزيادة معدلات الفحص المبكر وتصحيح المعلومات الخاطئة والمنتشرة بين السيدات فأشعة الماموجرام لا تسبب السرطان بل فائدتها تكمن في التأكد من الحالة المشتبه بها وتدارك الوضع في وقت مبكر مما يرفع نسبة الشفاء إلى 95%.

. ويمكن للراغبات في الكشف المبكر حجز موعد بالاتصال على هاتف المركز0112935945، أو عن طريق الموقع الإلكترونيhttps://www.saudicancer.org/index.php/2020

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