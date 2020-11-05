"صحة جدة" تنفذ برامج توعوية وتثقيفية للمرضى المنومين

قدمها عدد من المرشدين والمرشدات بالمستشفيات والمراكز الصحية

نفذت إدارة التوعية الدينية بصحة جدة خلال العام المنصرم سلسلة من البرامج والأنشطة الهادفة في تقديم الدعم الديني والإيماني وتوضيح الأحكام الشرعية وتأمين الاحتياجات الشرعية للمرضى، ساهم في تقديمها عدد من المرشدين والمرشدات بصحة جدة والمستشفيات والمراكز الصحية.



وأوضح مدير إدارة التوعية الدينية بصحة جدة سعد بن عبدالله الشهري أن هذه البرامج والأنشطة تأتي في إطار جهود تعزيز ودعم وجود التوعية الدينية في المنظومة الصحية من خلال نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية والإيمانية للمرضى للرفع من روحهم المعنوية ومنحهم طاقة إيجابية.



وبين الشهري أن إدارته استخدمت التقنية في إيصال الرسائل التوعوية، من خلال تطبيق زاد العافية الإلكتروني، وهو تطبيق يتيح للمريض معرفة الأحكام الشرعية والحصول على المعلومة أو الخدمة التي يحتاجها من جواله.



وأشار إلى أن التوعية الدينية ساهمت في تقديم الخدمات والدعم الديني لمرضى كورونا أثناء الجائحة، وشملت تقديم خدمة الدعم الإيماني والروحي لعدد (6575) مصابًا من خلال التواصل على الهاتف بواسطة المرشدين والمرشدات، وكذلك تقديم خدمة الصعيد الطيب (التيمم) لعدد (3400) مريض، وأيضاً توزيع سجاد الصلاة الصحي لعدد (2280) مريضًا، وتوزيع عبوات مياه زمزم صغيرة لعدد (1445) مريضًا، وأخيراً تقديم مبادرة لا تقلق لأكثر من 200 مريض غير ناطق باللغة العربية، وشهدت ولله الحمد إسلام (5) مرضى.