النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "نورة" تحتفل غدًا بإعلان الفائزات في 3 مجالات بحثية

حول صحة المرأة

تعقد جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، غدًا الاثنين، احتفالية لإعلان لفائزات بجائزة "الريادة للباحثات في العلوم الصحية"، والتي تغطي ثلاثة مجالات هي: الأبحاث الإكلينيكية في صحة المرأة، الأبحاث في إحصائيات صحة المرأة، والأبحاث في العلاج المعرفي والسلوكي والتثقيف الصحي في مجال صحة المرأة.

يأتي ذلك برعاية من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف الجائزة، التي يتبناها مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة، ثلاثة مستويات، المستوى الأول: جميع الباحثات في المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

والمستوى الثالث: يشمل طالبات البكالوريوس والدبلومات.

وتسعى الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، ولخدمة الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث العلوم الصحية المتعلق بالإجادة والتميز البحثي للمرأة وفي صحة المرأة والطفل، وتشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة، وحفز الباحثات على تحقيق الانتشار البحثي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً ودولياً.

وأطلقت الجائزة في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017 .

وترأس هيئة الجائزة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وأمين الجائزة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة.

ويشتمل برنامج ملتقى حفل الجائزة، غدًا الاثنين، كلمة عن "الإنتاج البحثي للمرأة السعودية" تقدمها كبيرة علماء أبحاث السرطان، رئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام، الدكتورة خولة الكريع، وكلمة عن "تحديات المرأة في البحث العلمي" لاستشاري ورئيس البحوث الجينية في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الدكتورة ملاك الثقفي، وتختتم الاحتفالية بإعلان الفائزات في فروع الجائزة الثلاثة.

وتحظى "جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية" بموثوقية عالية من خلال نظام الجائزة الذي يطبق معايير عالمية وضوابط صارمة في الترشيح والتحكيم.

ويتم تقييم المرشحين من اللجنة العلمية ومن قبل محكمين دوليين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم يأتي دور المحكمين لاختيار الفائزات بشفافية .

وتأتي الجائزة ضمن مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تشجيع ثقافة البحث والإبداع العلمي ودعم الباحثات وتعزيز مشاركاتهن البحثية في مجال العلوم الصحية، تمشايًا مع رؤية الجامعة لتكون منارة المرأة للمعرفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة "نورة" تحتفل غدًا بإعلان الفائزات في 3 مجالات بحثية
سبق

تعقد جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، غدًا الاثنين، احتفالية لإعلان لفائزات بجائزة "الريادة للباحثات في العلوم الصحية"، والتي تغطي ثلاثة مجالات هي: الأبحاث الإكلينيكية في صحة المرأة، الأبحاث في إحصائيات صحة المرأة، والأبحاث في العلاج المعرفي والسلوكي والتثقيف الصحي في مجال صحة المرأة.

يأتي ذلك برعاية من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف الجائزة، التي يتبناها مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة، ثلاثة مستويات، المستوى الأول: جميع الباحثات في المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

والمستوى الثالث: يشمل طالبات البكالوريوس والدبلومات.

وتسعى الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، ولخدمة الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث العلوم الصحية المتعلق بالإجادة والتميز البحثي للمرأة وفي صحة المرأة والطفل، وتشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة، وحفز الباحثات على تحقيق الانتشار البحثي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً ودولياً.

وأطلقت الجائزة في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017 .

وترأس هيئة الجائزة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وأمين الجائزة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة.

ويشتمل برنامج ملتقى حفل الجائزة، غدًا الاثنين، كلمة عن "الإنتاج البحثي للمرأة السعودية" تقدمها كبيرة علماء أبحاث السرطان، رئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام، الدكتورة خولة الكريع، وكلمة عن "تحديات المرأة في البحث العلمي" لاستشاري ورئيس البحوث الجينية في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الدكتورة ملاك الثقفي، وتختتم الاحتفالية بإعلان الفائزات في فروع الجائزة الثلاثة.

وتحظى "جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية" بموثوقية عالية من خلال نظام الجائزة الذي يطبق معايير عالمية وضوابط صارمة في الترشيح والتحكيم.

ويتم تقييم المرشحين من اللجنة العلمية ومن قبل محكمين دوليين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم يأتي دور المحكمين لاختيار الفائزات بشفافية .

وتأتي الجائزة ضمن مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تشجيع ثقافة البحث والإبداع العلمي ودعم الباحثات وتعزيز مشاركاتهن البحثية في مجال العلوم الصحية، تمشايًا مع رؤية الجامعة لتكون منارة المرأة للمعرفة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
05:29 PM

جامعة "نورة" تحتفل غدًا بإعلان الفائزات في 3 مجالات بحثية

حول صحة المرأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
127

تعقد جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، غدًا الاثنين، احتفالية لإعلان لفائزات بجائزة "الريادة للباحثات في العلوم الصحية"، والتي تغطي ثلاثة مجالات هي: الأبحاث الإكلينيكية في صحة المرأة، الأبحاث في إحصائيات صحة المرأة، والأبحاث في العلاج المعرفي والسلوكي والتثقيف الصحي في مجال صحة المرأة.

يأتي ذلك برعاية من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف الجائزة، التي يتبناها مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة، ثلاثة مستويات، المستوى الأول: جميع الباحثات في المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

والمستوى الثالث: يشمل طالبات البكالوريوس والدبلومات.

وتسعى الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، ولخدمة الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث العلوم الصحية المتعلق بالإجادة والتميز البحثي للمرأة وفي صحة المرأة والطفل، وتشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة، وحفز الباحثات على تحقيق الانتشار البحثي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً ودولياً.

وأطلقت الجائزة في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017 .

وترأس هيئة الجائزة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وأمين الجائزة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة.

ويشتمل برنامج ملتقى حفل الجائزة، غدًا الاثنين، كلمة عن "الإنتاج البحثي للمرأة السعودية" تقدمها كبيرة علماء أبحاث السرطان، رئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام، الدكتورة خولة الكريع، وكلمة عن "تحديات المرأة في البحث العلمي" لاستشاري ورئيس البحوث الجينية في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الدكتورة ملاك الثقفي، وتختتم الاحتفالية بإعلان الفائزات في فروع الجائزة الثلاثة.

وتحظى "جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية" بموثوقية عالية من خلال نظام الجائزة الذي يطبق معايير عالمية وضوابط صارمة في الترشيح والتحكيم.

ويتم تقييم المرشحين من اللجنة العلمية ومن قبل محكمين دوليين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم يأتي دور المحكمين لاختيار الفائزات بشفافية .

وتأتي الجائزة ضمن مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تشجيع ثقافة البحث والإبداع العلمي ودعم الباحثات وتعزيز مشاركاتهن البحثية في مجال العلوم الصحية، تمشايًا مع رؤية الجامعة لتكون منارة المرأة للمعرفة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة