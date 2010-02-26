جامعة "نورة" تحتفل غدًا بإعلان الفائزات في 3 مجالات بحثية

حول صحة المرأة

تعقد جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، غدًا الاثنين، احتفالية لإعلان لفائزات بجائزة "الريادة للباحثات في العلوم الصحية"، والتي تغطي ثلاثة مجالات هي: الأبحاث الإكلينيكية في صحة المرأة، الأبحاث في إحصائيات صحة المرأة، والأبحاث في العلاج المعرفي والسلوكي والتثقيف الصحي في مجال صحة المرأة.

يأتي ذلك برعاية من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف الجائزة، التي يتبناها مركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة، ثلاثة مستويات، المستوى الأول: جميع الباحثات في المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمستوى الثاني: طالبات الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

والمستوى الثالث: يشمل طالبات البكالوريوس والدبلومات.

وتسعى الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، ولخدمة الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث العلوم الصحية المتعلق بالإجادة والتميز البحثي للمرأة وفي صحة المرأة والطفل، وتشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة، وحفز الباحثات على تحقيق الانتشار البحثي العالمي، والإسهام في الإشعاع العلمي محلياً ودولياً.

وأطلقت الجائزة في عامها الأول في الثاني عشر من رجب 1438هـ، الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2017 .

وترأس هيئة الجائزة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وأمين الجائزة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة.

ويشتمل برنامج ملتقى حفل الجائزة، غدًا الاثنين، كلمة عن "الإنتاج البحثي للمرأة السعودية" تقدمها كبيرة علماء أبحاث السرطان، رئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام، الدكتورة خولة الكريع، وكلمة عن "تحديات المرأة في البحث العلمي" لاستشاري ورئيس البحوث الجينية في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الدكتورة ملاك الثقفي، وتختتم الاحتفالية بإعلان الفائزات في فروع الجائزة الثلاثة.

وتحظى "جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية" بموثوقية عالية من خلال نظام الجائزة الذي يطبق معايير عالمية وضوابط صارمة في الترشيح والتحكيم.

ويتم تقييم المرشحين من اللجنة العلمية ومن قبل محكمين دوليين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم يأتي دور المحكمين لاختيار الفائزات بشفافية .

وتأتي الجائزة ضمن مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تشجيع ثقافة البحث والإبداع العلمي ودعم الباحثات وتعزيز مشاركاتهن البحثية في مجال العلوم الصحية، تمشايًا مع رؤية الجامعة لتكون منارة المرأة للمعرفة.