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شاهد.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً بأحد مصانع الصناعية الثانية

قال: قامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بأعمال العزل والتطهير للمواد الأولية

باشر "مدني الرياض" حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وقامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بمباشرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن، ولله الحمد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: وقف مدير عام الدفاع المدني ميدانياً على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض ونسبة السيطرة بلغت ٩٠ % دون إصابات، ولله الحمد، حتى الآن.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً بأحد مصانع الصناعية الثانية
سبق

باشر "مدني الرياض" حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وقامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بمباشرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن، ولله الحمد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: وقف مدير عام الدفاع المدني ميدانياً على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض ونسبة السيطرة بلغت ٩٠ % دون إصابات، ولله الحمد، حتى الآن.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:55 AM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:50 AM

شاهد.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً بأحد مصانع الصناعية الثانية

قال: قامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بأعمال العزل والتطهير للمواد الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر "مدني الرياض" حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وقامت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة بمباشرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن، ولله الحمد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: وقف مدير عام الدفاع المدني ميدانياً على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض ونسبة السيطرة بلغت ٩٠ % دون إصابات، ولله الحمد، حتى الآن.

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