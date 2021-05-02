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قتيلان بإطلاق نار في ملهى بأمريكا.. الجاني أطلق وابل النيران على أصدقائه

شرطة ويسكونسن: كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً وتم القضاء على منفذ العملية

لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

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قتيلان بإطلاق نار في ملهى بأمريكا.. الجاني أطلق وابل النيران على أصدقائه
سبق

لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
11:21 AM

قتيلان بإطلاق نار في ملهى بأمريكا.. الجاني أطلق وابل النيران على أصدقائه

شرطة ويسكونسن: كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً وتم القضاء على منفذ العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,952

لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

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