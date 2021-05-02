وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم.

قتيلان بإطلاق نار في ملهى بأمريكا.. الجاني أطلق وابل النيران على أصدقائه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-02 لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية. وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية. ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى. وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 11:21 AM

قتيلان بإطلاق نار في ملهى بأمريكا.. الجاني أطلق وابل النيران على أصدقائه شرطة ويسكونسن: كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً وتم القضاء على منفذ العملية





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لقي شخصان مصرعهما نتيجة إطلاق النار في ملهى ليلي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتمكنت الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر في الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي بضاحية مدينة "غرين باي" الليلة الماضية.

وقالت الشرطة إن عملية إطلاق النار كانت متعمدة وليست حادثاً عرضياً، وأكدت أنها قضت على منفذ العملية.

ووفق رويترز أوضحت أنه رغم عدم وجود شخص معين كهدف لمنفذ العملية، إلا أنه تعمد إطلاق النار باتجاه زملائه وأصدقائه ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث.