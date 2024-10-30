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"الفنيدل": الفِرق التطوعية لا يجب أن تكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع

طالب بأن تكون مرتبطة بشكل مباشر بإدارة العمل بكل منطقة

قال قائد فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع محيسن الفنيدل: يجب أن يكون ارتباط الفِرق التطوعية بشكل مباشر مع إدارة العمل التطوعي في المناطق، دون أن يكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع آخر؛ كون إدارة العمل التطوعي هي الجهة المسؤولة عن أعمال التطوع بشكل عام.

وأضاف "الفنيدل": أنا لست ضد تضافر الجهود لما فيه خدمة للمجتمع، ولكنّ هناك هضمًا لجهود بعض الفرق التطوعية التي تم تأسيسها بجهود شخصية على مدى سنوات، وقد تختلف بعض أهدافها مع أهداف الجمعيات؛ لذا يجب أن تكون الفِرق التطوعية مرتبطة بشكل مباشر وتحت مظلة إدارة العمل التطوعي بكل منطقة لما يحقق ويخدم المصلحة العامة وفق أهداف كل فريق.

وأشار "الفنيدل" إلى أن فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع تم تأسيسه عام 1439 هـ، وله جهود ومبادرات على أرض الواقع في منطقة حائل منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة، وله شراكات وأعمال تطوعية وخدمات عدة، ولا يزال يخدم المجتمع بالتعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص على مستوى السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفنيدل": الفِرق التطوعية لا يجب أن تكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع
سبق

قال قائد فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع محيسن الفنيدل: يجب أن يكون ارتباط الفِرق التطوعية بشكل مباشر مع إدارة العمل التطوعي في المناطق، دون أن يكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع آخر؛ كون إدارة العمل التطوعي هي الجهة المسؤولة عن أعمال التطوع بشكل عام.

وأضاف "الفنيدل": أنا لست ضد تضافر الجهود لما فيه خدمة للمجتمع، ولكنّ هناك هضمًا لجهود بعض الفرق التطوعية التي تم تأسيسها بجهود شخصية على مدى سنوات، وقد تختلف بعض أهدافها مع أهداف الجمعيات؛ لذا يجب أن تكون الفِرق التطوعية مرتبطة بشكل مباشر وتحت مظلة إدارة العمل التطوعي بكل منطقة لما يحقق ويخدم المصلحة العامة وفق أهداف كل فريق.

وأشار "الفنيدل" إلى أن فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع تم تأسيسه عام 1439 هـ، وله جهود ومبادرات على أرض الواقع في منطقة حائل منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة، وله شراكات وأعمال تطوعية وخدمات عدة، ولا يزال يخدم المجتمع بالتعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص على مستوى السعودية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
12:30 AM

"الفنيدل": الفِرق التطوعية لا يجب أن تكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع

طالب بأن تكون مرتبطة بشكل مباشر بإدارة العمل بكل منطقة

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منصور الشلاقي - الرياض
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قال قائد فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع محيسن الفنيدل: يجب أن يكون ارتباط الفِرق التطوعية بشكل مباشر مع إدارة العمل التطوعي في المناطق، دون أن يكون تحت مظلة أي جمعية أو قطاع آخر؛ كون إدارة العمل التطوعي هي الجهة المسؤولة عن أعمال التطوع بشكل عام.

وأضاف "الفنيدل": أنا لست ضد تضافر الجهود لما فيه خدمة للمجتمع، ولكنّ هناك هضمًا لجهود بعض الفرق التطوعية التي تم تأسيسها بجهود شخصية على مدى سنوات، وقد تختلف بعض أهدافها مع أهداف الجمعيات؛ لذا يجب أن تكون الفِرق التطوعية مرتبطة بشكل مباشر وتحت مظلة إدارة العمل التطوعي بكل منطقة لما يحقق ويخدم المصلحة العامة وفق أهداف كل فريق.

وأشار "الفنيدل" إلى أن فريق برق حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع تم تأسيسه عام 1439 هـ، وله جهود ومبادرات على أرض الواقع في منطقة حائل منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة، وله شراكات وأعمال تطوعية وخدمات عدة، ولا يزال يخدم المجتمع بالتعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص على مستوى السعودية.

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