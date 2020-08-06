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شرطة الشرقية توقف قائد مركبة عكس حركة السير بقصد صدم سيارة أخرى

ظهر ومرافقه في مقطع فيديو متداول وجرى استكمال الإجراءات بحقهما لإحالتهما إلى النيابة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بإيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسة في محافظة الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى عمداً والاعتداء على قائدها، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك نتيجة سوء تفاهم حصل بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الشرقية توقف قائد مركبة عكس حركة السير بقصد صدم سيارة أخرى
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بإيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسة في محافظة الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى عمداً والاعتداء على قائدها، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك نتيجة سوء تفاهم حصل بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:33 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:41 PM

شرطة الشرقية توقف قائد مركبة عكس حركة السير بقصد صدم سيارة أخرى

ظهر ومرافقه في مقطع فيديو متداول وجرى استكمال الإجراءات بحقهما لإحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بإيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسة في محافظة الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى عمداً والاعتداء على قائدها، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك نتيجة سوء تفاهم حصل بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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