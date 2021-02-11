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باريس: إصابة "نيمار" تبعده عن مواجهة برشلونة

قال نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس: إن البرازيلي نيمار مهاجم الفريق تعرض للإصابة في «العضلة المقربة الطويلة»، خلال مواجهة فريقه أمام كان في كأس فرنسا، الأربعاء.

وبيّن النادي الفرنسي أن مهاجمه البرازيلي سيغيب عن الملاعب قرابة الـ4 أسابيع، وبالتالي غيابه عن مواجهة فريقه أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي باريس مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 من الشهر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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باريس: إصابة "نيمار" تبعده عن مواجهة برشلونة
سبق

قال نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس: إن البرازيلي نيمار مهاجم الفريق تعرض للإصابة في «العضلة المقربة الطويلة»، خلال مواجهة فريقه أمام كان في كأس فرنسا، الأربعاء.

وبيّن النادي الفرنسي أن مهاجمه البرازيلي سيغيب عن الملاعب قرابة الـ4 أسابيع، وبالتالي غيابه عن مواجهة فريقه أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي باريس مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 من الشهر الجاري.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

باريس: إصابة "نيمار" تبعده عن مواجهة برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الخميس: إن البرازيلي نيمار مهاجم الفريق تعرض للإصابة في «العضلة المقربة الطويلة»، خلال مواجهة فريقه أمام كان في كأس فرنسا، الأربعاء.

وبيّن النادي الفرنسي أن مهاجمه البرازيلي سيغيب عن الملاعب قرابة الـ4 أسابيع، وبالتالي غيابه عن مواجهة فريقه أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي باريس مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 من الشهر الجاري.

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