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"إنفاذ" يعرض برجاً في مكة وعقارات في مدن عدة

إقامة 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة، تبدأ من الأربعاء 1 سبتمبر 2021م حتى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م، وتستعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية وبمساحات تتجاوز المليون متر مربع.

وتبدأ المزادات العلنية المقامة تحت إشراف المركز بـ"مزاد البكيرية" الحضوري، الذي يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلة في أراضٍ سكنية وتجارية بإجمالي مساحات يتجاوز 343 ألف متر مربع بمحافظة البكيرية، و"مزاد مكة الثالث" الحضوري الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دوراً بمساحة 1321 مترا مربعا بمدينة مكة المكرمة.

ويستعرض مزاد "جوهرة البجادية" الإلكتروني عمارة سكنية تبلغ مساحتها 1392 متراً مربعاً بمحافظة الدوادمي، ومزاد "رحاب الدوادمي" الذي يقام حضورياً على أرض زراعية وفيلا وأرض سكنية بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مزاد "عيون الجواء" الحضوري المقام على فرصتين استثماريتين تتمثل في فيلا وأرض مسورة بمساحة تتجاوز ألف متر مربع.

وسيستعرض "مزاد مزرعة الطراق" الحضوري، فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع، و"مزاد جواهر الرياض" الإلكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين في شرق الرياض تتمثل في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة تتجاوز مساحتها 1900 متر مربع، وعمارة تجارية بحي النسيم تبلغ مساحتها 1050 متراً مربعاً ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية Emazad.sa.

يضاف إلى ما سبق، "مزاد رجاب القصيم" الذي يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين، وعمارة تجارية سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 270 ألف متر مربع.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنفاذ" يعرض برجاً في مكة وعقارات في مدن عدة
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة، تبدأ من الأربعاء 1 سبتمبر 2021م حتى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م، وتستعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية وبمساحات تتجاوز المليون متر مربع.

وتبدأ المزادات العلنية المقامة تحت إشراف المركز بـ"مزاد البكيرية" الحضوري، الذي يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلة في أراضٍ سكنية وتجارية بإجمالي مساحات يتجاوز 343 ألف متر مربع بمحافظة البكيرية، و"مزاد مكة الثالث" الحضوري الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دوراً بمساحة 1321 مترا مربعا بمدينة مكة المكرمة.

ويستعرض مزاد "جوهرة البجادية" الإلكتروني عمارة سكنية تبلغ مساحتها 1392 متراً مربعاً بمحافظة الدوادمي، ومزاد "رحاب الدوادمي" الذي يقام حضورياً على أرض زراعية وفيلا وأرض سكنية بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مزاد "عيون الجواء" الحضوري المقام على فرصتين استثماريتين تتمثل في فيلا وأرض مسورة بمساحة تتجاوز ألف متر مربع.

وسيستعرض "مزاد مزرعة الطراق" الحضوري، فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع، و"مزاد جواهر الرياض" الإلكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين في شرق الرياض تتمثل في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة تتجاوز مساحتها 1900 متر مربع، وعمارة تجارية بحي النسيم تبلغ مساحتها 1050 متراً مربعاً ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية Emazad.sa.

يضاف إلى ما سبق، "مزاد رجاب القصيم" الذي يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين، وعمارة تجارية سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 270 ألف متر مربع.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:03 PM

"إنفاذ" يعرض برجاً في مكة وعقارات في مدن عدة

إقامة 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة، تبدأ من الأربعاء 1 سبتمبر 2021م حتى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م، وتستعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية وبمساحات تتجاوز المليون متر مربع.

وتبدأ المزادات العلنية المقامة تحت إشراف المركز بـ"مزاد البكيرية" الحضوري، الذي يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلة في أراضٍ سكنية وتجارية بإجمالي مساحات يتجاوز 343 ألف متر مربع بمحافظة البكيرية، و"مزاد مكة الثالث" الحضوري الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دوراً بمساحة 1321 مترا مربعا بمدينة مكة المكرمة.

ويستعرض مزاد "جوهرة البجادية" الإلكتروني عمارة سكنية تبلغ مساحتها 1392 متراً مربعاً بمحافظة الدوادمي، ومزاد "رحاب الدوادمي" الذي يقام حضورياً على أرض زراعية وفيلا وأرض سكنية بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مزاد "عيون الجواء" الحضوري المقام على فرصتين استثماريتين تتمثل في فيلا وأرض مسورة بمساحة تتجاوز ألف متر مربع.

وسيستعرض "مزاد مزرعة الطراق" الحضوري، فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع، و"مزاد جواهر الرياض" الإلكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين في شرق الرياض تتمثل في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة تتجاوز مساحتها 1900 متر مربع، وعمارة تجارية بحي النسيم تبلغ مساحتها 1050 متراً مربعاً ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية Emazad.sa.

يضاف إلى ما سبق، "مزاد رجاب القصيم" الذي يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين، وعمارة تجارية سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 270 ألف متر مربع.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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