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"تكوّن سحابي ممطر" يتحرك.. "كراني" يبلور تأثير اضطراب وتخلخل بـ "المتوسط"

فيما أكدت "الأرصاد" أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة ابتداءً من اليوم

قال المتخصص في الأرصاد حسن كراني، إن هناك اضطراباً جوياً على وسط المتوسط وشرقه أدى لتكوّن تخلخل في الضغط على شرق المتوسط وتكوّن سحابي ممطر.

وتابع عبر حسابه على "تويتر"، صباح اليوم، عن التكوّن السحابي الممطر: "سيتحرك ما بين الشرق والشمال الشرقي، كما أدى إلى التقاء محوره مع منخفض السودان بصحبة كتلة ساخنة تؤدي إلى ارتفاع حراري على الأجواء.. خاصة على الغربية ورياح نشطة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت في وقت سابق، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من اليوم 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكوّن سحابي ممطر" يتحرك.. "كراني" يبلور تأثير اضطراب وتخلخل بـ "المتوسط"
سبق

قال المتخصص في الأرصاد حسن كراني، إن هناك اضطراباً جوياً على وسط المتوسط وشرقه أدى لتكوّن تخلخل في الضغط على شرق المتوسط وتكوّن سحابي ممطر.

وتابع عبر حسابه على "تويتر"، صباح اليوم، عن التكوّن السحابي الممطر: "سيتحرك ما بين الشرق والشمال الشرقي، كما أدى إلى التقاء محوره مع منخفض السودان بصحبة كتلة ساخنة تؤدي إلى ارتفاع حراري على الأجواء.. خاصة على الغربية ورياح نشطة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت في وقت سابق، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من اليوم 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:48 AM

"تكوّن سحابي ممطر" يتحرك.. "كراني" يبلور تأثير اضطراب وتخلخل بـ "المتوسط"

فيما أكدت "الأرصاد" أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة ابتداءً من اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتخصص في الأرصاد حسن كراني، إن هناك اضطراباً جوياً على وسط المتوسط وشرقه أدى لتكوّن تخلخل في الضغط على شرق المتوسط وتكوّن سحابي ممطر.

وتابع عبر حسابه على "تويتر"، صباح اليوم، عن التكوّن السحابي الممطر: "سيتحرك ما بين الشرق والشمال الشرقي، كما أدى إلى التقاء محوره مع منخفض السودان بصحبة كتلة ساخنة تؤدي إلى ارتفاع حراري على الأجواء.. خاصة على الغربية ورياح نشطة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت في وقت سابق، أنها تراقب الحالة الجوية المطرية المتوقعة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من اليوم 20 أكتوبر.

وقالت "الهيئة": تشير التوقعات إلى احتمال تأثر أجزاءٍ من شمال المملكة بوجود تشكيلات من السحب.

وأضافت: قد تهطل أمطار متفرقة تسبق بنشاط في الرياح السطحية، وذلك خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر.

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